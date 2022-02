Veilingsnoep: scoor deze dikke BMW met bodykit

In eerste instantie denk je misschien dat je met een Lexus te maken hebt. Maar nee, het is een dikke BMW, met bodykit!

Soms zijn er van die dagen dat je een tip binnenkrijgt over een bijzonder vehikel dat ergens te veil staat. Vandaag is zo’n dag. AB-lezer Niels stuurde ons namelijk deze dikke BMW door. Momenteel staat de auto in België, maar hij wordt geveild dor BVA Auctions, een toko waar we wel eens eerder terecht zijn gekomen. Ja, obscure pareltjes van auto’s zoeken op het internet, het blijft toch leuk.

Of nou ja, of deze auto nou echt als een pareltje te kwalificeren valt dat weten we eigenlijk niet. Wel is het iets bijzonders. In de basis is het ‘gewoon’ een BMW 335i van de E9x generatie, in dit geval een cabrio. Dat betekent dus een smeuïge geblazen zes-in-lijn onder de kap. Daar het zo te zien een prefacelift exemplaar betreft, gaat het hier dan om de N54 met twee turbo’s. Deze werd later opgevolgd door de N55 met (enkele) twinscroll turbo. Beide motoren hebben hun goede en slechte kanten, maar de eerste staat er wel om bekend dat je er net wat makkelijker veel pk’s uit kan peuren met tsjoening.

Of dat laatste hier echter ook aan de orde is, weten we niet zeker. De zichtbare tsjoenering hebben we namelijk weten te herleiden tot de Japanse tuner Energy Motorsport. Uit nieuwsgierigheid hebben we eens opgezocht of deze nog steeds zaken doet en warempel! Ze doen nog gewoon hun ding. Sterker nog, als je een E93 hebt, kan je zelfs nog steeds terecht voor de onderdelen die ook op dit exemplaar prijken.

Hun showmodel lijkt precies op het aangeboden exemplaar, alleen dan met rode naafdopjes. Dat geeft wel te denken. Het wil dus zeggen dat de oorspronkelijke koper heeft gedacht ‘ja, doe maar deze bodykit op mijn E9x, met die uitlaten en alles, maar rode naafdopjes, nee dat vind ik er echt net over hoor’. *Duikt weg voor collega @willeme*.

Enfin, we zien een nogal wilde bodykit met LED-jes en flapjes. Ik moest op een van de foto’s even dubbelchecken of de skirts niet gewoon loshingen. Maar aan de andere kant ziet het er hetzelfde uit, dus het hoort zo. De Lexus IS-Fesque uitlaten worden wellicht verklaard door het feit dat de verfraaiing uit het land van de reizende zon afkomstig is.

De auto daarentegen, is origineel geleverd in Dubai. Het is dus in alle opzichten een exotische propositie, deze dikke Duitser. Wel eentje die de nodige vraagtekens met zich meebrengt, die gelukkig wel vermeld worden door de verkoper. Onderhoudshistorie of iets dergelijks zit er niet bij. De accu is daarnaast ook leeg. En euhm, de verkoper meldt verder het volgende:

Let ook op waarschuwingslampjes die eventueel aangeven dat je hem wellicht best eerst op onderhoud stuurt, voor je ermee de baan op trekt. BMW verkoper, ziet het dashboard oplichten als een kerstboom

Dat is dus wel verfrissende eerlijkheid. Het is dus een ding voor paradijsvogels die een gokje durven te wagen, deze Dreier. Maar wie waagt, wint misschien wel een 335i met weinig kilometers en een luxe interieur voor een spotprijs. Het hoogste bod is nu namelijk nog maar 5.800 Euro. Bied dan?

Dank Niels voor de tip!