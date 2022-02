Rolf Sanchez wisselt harder auto’s dan YouTubers

Aan de andere kant, met zoveel views op YouTube is Rolf Sanchez stiekem ook een YouTuber.

Mensen op YouTube zijn gek op de Porsche 911. Bijna iedereen die geregeld iets upload, heeft wel een 911. Er is gelukkig een 911 voor iedereen. Een 911 GT3 TP voor Chris Harris, een puristische 911 C2 (met BBS-wielen!) voor onze eigen @wouter en de allerdikste TechArt 911 voor DJ La Fuente. Rolf Sanchez (ja, ook hij heeft een YouTube-account) doet het weer op zijn eigen manier. Geen trackday-speeltje of tuning-special, maar een exclusieve configuratie van Porsche Exclusive.

Hij had voorheen een 911 in het donkergroen. Voor nu heeft hij een nieuw speeltje. De auto in kwestie een Porsche 911 Carrera 4S. Nu is dát niet zo heel erg bijzonder. De C4S is een heel populaire uitvoering van de 911. Maar ja, alles valt of staat met de samenstelling.

Special Edition

In dit geval is het een zogenaamde Ben Pon Jr. Edition. Net als de 911 Carrera R (996, 10 exemplaren), Boxster S Red Seven (981, 7 exemplaren) of 911 Targa 4S Alex Edition (991.2, 25 exemplaren) een model specifiek voor de Nederlandse markt.

Ook de Porsche 911 Carrera 4S Ben Pon Jr. Edition (zoals ‘ie officieel heet), is erg zeldzaam. Er zijn er 20 exemplaren van gemaakt. Deze zijn gespoten in een zogenaamde PTS-kleur, Fischsilbergrau. Nu denk je: zilvergrijs is toch niet spannend? Klopt, maar in dit geval zit er een bijzondere lichtblauwe/groene gloed doorheen. Als je ‘m in het echt ziet met de zon erop, ziet het er wel degelijk erg bijzonder uit.

911 van Rolf Sanchez is snel zat

Zo bizar snel als de TechArt Street-R van DJ la Fuente is de 911 van Rolf Sanchez niet, maar het is zeker geen stakker. De zescilinder is in dit geval goed voor 450 pk en en 530 Nm.

Daarmee kan de muzikant in 3,8 seconden naar de 100 km/u accelereren. Op de A31 kun je eventjes 306 km/u halen, als de omstandigheden het toelaten. De CO2-uitstoot is echter slechts 222 gram per kilometer. Valt nog best mee, gezien de prestaties.

