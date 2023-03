Veilingvoer: 300 SL Roadster met weinig kilometers

Als er iemand nog op zoek is naar een leuke roadster voor de zomer… Veel gaver dan dit wordt het niet.

De Gullwing-deuren van de dichte 300 SL zijn iconisch, maar open rijden in een klassieke sportwagen heeft ook zijn charme. En die Gullwing-deuren zijn stiekem heel onpraktisch. Daarom is de 300 SL Roadster minstens zo begeerlijk als zijn gevleugelde broer.

De 300 SL Roadster was niet alleen een variant van de 300 SL, maar in zekere zin ook de opvolger. Het jaar dat de Roadster in productie ging (1957) was namelijk het jaar dat de Gullwing uit productie ging.

Onder de lange gewelfde motorkap huist de 3,0 liter zes-in-lijn waar de 300 SL zijn naam aan te danken heeft. Deze stuurt 215 pk en 275 Nm naar de achterwielen. Vanwege de pk-inflatie klinkt dit niet meer zo spannend, maar in de jaren ’50 waren dit serieuze cijfers, zeker voor een zescilinder.

Het exemplaar wat je hier op de foto’s ziet gaat onder de virtuele hamer bij onze vrienden van Collecting Cars. Het betreft een 300 SL Roadster in misschien wel de perfecte kleurencombinatie: zilver met een rood interieur.

Zoals te zien aan het kenteken is de auto geregistreerd in België. Om ‘m op te halen moet je wel iets verder van huis zijn, want de auto staat in Cardiff. Deze 300 SL is naar verluidt ook oorspronkelijk in Engeland geleverd. Uit het stuur kun je dit niet afleiden, want dat zat bij een 300 SL altijd aan de juiste kant.

Naast een sofftop wordt er ook een hardtop meegeleverd. Normaal zouden we zeggen: leuk voor de winter, maar deze auto zal waarschijnlijk niet vaak in de winter naar buiten komen. Toch mooi dat er een hardtop bij zit, al was het alleen omdat die erg fraai is.

Deze 300 SL is overigens ook in de zomer niet vaak van stal gehaald, want er staat nog maar 19.058 km op de teller. Aangezien de auto uit 1959 dateert komt dat neer op een gemiddelde van een luttele 298 km per jaar.

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn, want de online veiling loopt woensdagavond (morgen dus) om 20.00 af. Voor alle info en foto’s kun je terecht op de website van Collecting Cars. Daar kun je ook de veiling volgen en – als je heel goed in de slappe was zit – meebieden.

