Yippie: we mogen toch blijven tanken na 2035! We hoeven niet 100% elektrisch

tenminste, dat voorstel ligt er bijna. En ja, dan helaas wel alleen als het om volledige ‘e-fuel’ gaat.

Maar laten we niet gelijk te negatief zijn. Het lijkt erop dat de toekomst niet volledig elektrisch zal zijn na 2035. De laatste weken schreven we al een paar keer dat verschillende landen dwarsliggen als het gaat om een volledig verbod op de verbrandingsmotor door ‘Europa’.

Persbureau Reuters bericht zojuist dat ze een conceptvoorstel hebben kunnen inzien waarin de toelating van nieuwe voertuigen met een verbrandingsmotor na 2035 wordt besproken. De belangrijkste voorwaarde zou zijn dat deze auto’s dan wel volledig op E-Fuel zouden moeten lopen.

De Duitse overheid die eerder dwars lag bij het goedkeuren van de wet om verbrandingsmotoren schijnt dit voorstel te onderzoeken. Natuurlijk wil nog niemand commentaar geven, maar een heikel punt zou zijn dat de motoren na 2035 zouden moeten herkennen of de brandstof wel of niet E-Fuel is. Dit zou kunnen betekenen dat er alsnog volledig nieuwe motoren zouden moeten worden ontwikkeld. En dat wil de industrie logischerwijze liever niet.

Wordt vervolgd. De komende dagen zal er ongetwijfeld meer aan het licht komen over deze (expres?) gelekte plannen. En ja de naam Timmerfrans uhh sorry, Timmermans zal hier ook weer in genoemd worden.

Overigens, Reuters geeft ook aan dat volgens een onlangs gepubliceerd onderzoek er nog wel iets gedaan moet worden aan de capaciteit van de productie van e-fuel. Alle huidige op stapel staande projecten wereldwijd zouden slechts 10% van de gewenste hoeveelheid voor Duitsland kunnen leveren. Opschalen van het aantal projecten om e-fuel te gaan produceren is dus wel nodig!

En wat zijn e-fuels dan? E–fuels zijn synthetische brandstoffen gemaakt met hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zonnepanelen of windmolens. Tijdens de productie wordt geen CO2 uitgestoten.