MINI Clubman Final Edition: slechts 30 naar Nederland

Aan alles komt een eind. Daarom komt er nog één speciale versie van de MINI Clubman, namelijk de Final Edition.

Mini’s komen er in allerlei soorten en smaken. Zo probeert het merk veel mensen te binden en dat lukt aardig. De Autoblog Garage heeft bijvoorbeeld er onlangs eentje mogen verwelkomen. Vreemde eend in de collectie is de Clubman. Het is een soort hatchback, maar ook weer niet. MINI noemt het zelf een shooting-brake, wij noemen het een MINI stationwagon. Superhandig als je een gezin hebt (of een grote hond) en toch in een MINI zou willen rijden. De auto is met de derde generatie in 2015 gegroeid naar 4,25 meter in lengte en heeft een bagageruimte van 1.250 liter, wat het best een grote auto maakt.

MINI Clubman 2023 Final Edition

Nu komen ze met nog een versie en die heeft de Final Edition. In goed Nederlands: de laatste versie van de MINI Clubman. De toekomst van deze toch wel geinige variant is twijfelachtig, wij zien er namelijk niet zoveel rijden. Dit model is er sinds 2015 en voor zover wij weten zijn er geen plannen om het te vervangen voor een heel nieuw model.

De Final Edition heeft zowel van binnen als van buiten op maat gemaakte details. Tevens zal de auto in een gelimiteerde oplage komen, namelijk 1.969. Dit aantal komt niet uit de lucht vallen, het is het jaartal van het lanceringsjaar van het origineel.

Deze versie is gebaseerd op de Cooper S en zal vermoedelijk wat duurder zijn. Je krijgt keuze uit drie kleuren, te weten: Nanuq White, Enigmatic Black en Melting Silver. Ik zou voor wit gaan, want wanneer heb jij voor de laatste keer een witte MINI gezien? Inderdaad, deze zie je niet zoveel. Misschien met een reden, maar de auto komt überhaupt mooi uit in het wit.

Details

Verder zien we koperen details op de grille en 18-inch grote wielen (ook in koper tint). Natuurlijk zijn er allerlei emblemen op de zij- en achterportieren geplakt. Dit zodat iedereen weet dat je deze versie hebt gekocht.

Binnenin zien we nog meer badges op onder andere de sportstoelen en dorpellijsten. Het dashboard is afgewerkt met een donkere kleur. Natuurlijk zijn er standaard verwarmde stoelen en een 8,8-inch touchscreen met Apple CarPlay en een panoramisch schuifdak. Optioneel kan je de MINI Yours Leer Carbon Black sportstoelen bestellen.

Onder de motorkap zien we geen veranderingen. Daar ligt de 1,5-liter sterke driecilinder met turbo (136 pk) of de 2,0-liter viercilinder met turbo (178 pk).

Prijzen zullen in juni van dit jaar bekend gemaakt worden. Je kunt hem wel alvast reserveren bij de dealer als je echt niet kan wachten. Wees er snel bij, want er komen er maar dertig naar ons land toe.