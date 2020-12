Velar bedrijfswagen is 40.000 euro goedkoper dan normaal - Autoblog.nl

Uiteraard spelen we heel erg vals met deze Range Rover Velar bedrijfswagen.

Op de vraag of het een Range Rover is, kunnen we een heel erg kort antwoord geven. Nee, de Rane Rover Velar is geen Range Rover, ondanks de naam. Net als de Vogue is het een gewone Land Rover, die wat hoger in de markt geplaatst wordt met de Range Rover-naam. BMW doet het ook, de tweedeurs M5 heet ineens M8 en is iets krapper maar veel duurder om onverklaarbare redenen.

Loophole

Ook de Range Rover Velar is geen goedkope auto. Integendeel, ze zijn zelfs erg prijzig. Dat heeft natuurlijk te maken met de uitstoot-taks die wordt geheven op dit soort auto’s. Hoe groter, zwaarder en minder aerodynomisch een auto is, hoe hoger de CO2-uitstoot en dus ook de BPM boete. Om de BPM te ontlopen is er gelukkig een loophole.

Velar bedrijfswagen

Maak er een bestelwagentje van! Jazeker, ook de Range Rover Velar kun je blijkbaar als bedrijfswagen laten registreren. Of zoals de Belgen noemen: ‘Lichte vracht’. Dat heeft een aantal nadelen en voordelen. De voordelen mogen duidelijk zijn: het scheelt een enorm aantal euro’s als je de auto op de zaak kunt zetten.











Nadelen Velar bedrijfswagen

Nadelen zijn er ook. Want de Range Rover Velar mag dan wel als praktische auto ontworpen zijn, met de conversie naar grijs kenteken wordt de Velar bedrijfswagen er niet praktischer op. Het is nu namelijk een tweezitter geworden. Daarmee kun je dus net zoveel mensen meenemen in deze Range Rover Velar als in een Fiat X1/9 Bertone of Honda S2000, om maar eens twee zijstraten te noemen. Wel is er enorm veel bagageruimte, dat dan weer wel.















Santorini Black

De Velar bedrijfswagen in kwestie is Santorini Black. Niet een heel spannende kleur, maar wel lekker courant. En eerlijk is eerlijk, lelijk is het zeker niet. De motor in kwestie is een 3.0 zescilinder diesel met 300 pk. De uitvoering is een ‘SE Dynamic’, waarmee wij gokken dat dit nog de oude V6 diesel is, intussen is de Range Rover Velar voorzien van een zes-in-lijn diesel.











Hosanna

Is het dan allemaal hosanna? Nou, nee. De prijs van de Velar bedrijfswagen wordt gecommuniceerd als ‘ex BTW’, maar daaronder lezen we dat de BTW ook nog eens verrekenbaar is. Het is het één of het ander natuurlijk. Sowieso, als je veel geld wil besparen zul je ook veel moeten uitgeven. De vraagprijs exclusief BTW/BPM is namelijk 62.850 euro. Interesse? Bekijk hier de Velar bedrijfswagen advertentie op Marktplaats.