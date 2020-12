Hispano Suiza Carmen Bologna is officieel en zeer prijzig - Autoblog.nl

Joechei! De nieuwe Hispano Suiza Carmen Bologna gaat daadwerkelijk gebouwd worden!

Sommige merken zijn dusdanig roemrucht, dat het altijd wel zin heeft om ze nieuw leven in te laten blazen. Denk aan Spyker, Bugatti en natuurlijk Hispano Suiza. Net als met Spyker en Bugatti dient de naam slechts ter inspiratie. Wat ook handig is: het logo hoeft ook niet meer ontworpen te worden.

Hispano Suiza was nog échte premium. De auto’s waren enorm luxe, prestigeius en krachtig. Dat klinkt natuurlijk uitstekend voor als je een nieuwe sportwagenmerk wil oprichten. Eind jaren ’30 hield het merk op te bestaan, na de tweede wereldoorlog keerde het niet terug.

Na een resurrectie-poging rond de millenniumwisseling zagen we het merk bijna twee jaar geleden terugkeren op de Salon van Genève in 2019. De auto in kwestie was de Hispano Suiza Carmen. De naam Carmen is niet zomaar gekozen, het was de naam Carmen Mathieu, de kleindochter van de oprichter van Hispano Suiza.

Hispano Suiza Carmen Bolougne

Voor nu keert de Hispano Suiza Carmen terug in een sportievere evolutie, de Carmen Boulogne. De elektrische hypercar zou zijn première beleven op de Salon van Genève 2020. Helaas, dat ging vanwege het coronavirus op het allerlaatste moment niet door. De auto werd desalniettemin op digitale wijze onthuld. Normaal gesproken hoor je van dit soort bedrijven dan nooit meer iets. Maar nu is het bij Hispano Suiza feest, want de levering van de auto start gewoon!

Aandrijflijn

De Carmen Boulogne heeft net als de gewone Carmen een geheel elektrische aandrijflijn. De Boulogne-specificatie is een stukje sportiever in alle opzichten. Zo is het gewicht met 60 kg gedaald. Het apparaat weegt nu 1.630 kilogram. Tegelijkertijd is het vermogen gestegen naar 820. Nee, niet pk’s, maar kW! Omgerekend heeft deze auto 1.117 pk aan vermogen. Het maximale draaimoment bedraagt een eveneens bizarre 1.600 Nm, dat leverbaar is tussen de 0 en 6.500 toeren.

Prestaties Hispano Suiza Carmen Bologna

Dat zorgt voor aangename prestaites voor de Hispano Suiza Carmen Boulogne. De elektrische hypercar knalt in 2,6 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 290 km/u. De Carmen heeft een accupakket van 80 kWh, waarmee je zo’n 400 km moet kunnen halen. Echter, dan moet je dan niet te veel aanspraak maken op de prestaties. Laten we eerlijk zijn, dat is met een supercar met V8 niet heel erg veel anders.

Prijs van de Hispano Suiza Carmen Bologna

Tot slot hebben we voor jullie de prijs van het gevaarte. Er worden slechts 5 exemplaren van de Hispano Suiza Carmen Boulogne gebouwd. Uiteraard kun je de auto helemaal naar wens samenstellen. De vanafprijs is 1.650.000 euro, nog voor dat de fiscus een plasje en een drukje erover heen kan doen. Gezien het het feit dat de auto geheel elektrisch is, zal het enigszins mee kunnen vallen. Wel even op de zaak zetten, anders komt die BTW er nog overheen.