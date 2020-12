Toyota GR Yaris - rijtest en video van het nieuwe rallykanon - Autoblog.nl

Wellicht één van de gekste auto’s van dit jaar. We keken oprecht uit naar de rijtest van de Toyota GR.

De laatste jaren gebeurt het niet vaak meer, maar in de jaren tachtig en negentig was het niet ongebruikelijk. Het ontwikkelen van een homologatiespecial. Een auto en/ of onderdelen die specifiek nodig waren voor de racerij of rallysport, maar waarvan er genoeg aan consumenten moesten worden verkocht. Natuurlijk levert dat pareltjes op, denk aan de diverse Delta Integrales, maar ook de eerste generatie Porsche 911 GT3 (RS).

Van vijfdeurs boodschappenauto naar driedeurs rallykanon

De veranderingen die Toyota doorvoerde zijn redelijk bizar. Immers, de reguliere Yaris is er alleen als vijfdeurs hatchback, de GR Yaris heeft slechts drie deuren. Alleen koplampen, achterlichten en zijspiegels zijn hetzelfde als bij de reguliere Yaris, de rest is anders.

Zo loopt het dak sneller naar beneden en eindigt het 95 mm lager dan bij de reguliere Yaris. Daardoor neemt de effectiviteit van de spoiler toe. De achterzijde is sowieso anders, want de GR Yaris gebruikt een uniek platform: GA-B Yaris aan de voorkant, met de achterkant van de GA-C (CH-R en Corolla). Die achteras gebruikt dubbele wishbones en heeft een grotere spoorbreedte, wat de handling sterk verbetert. De GR Yaris is 55 mm langer, 60mm breder, 45mm lager, maar heeft wel dezelfde wielbasis.

Stijver en lichter

Gewicht en een torderende koets zijn de natuurlijke tegenstanders van snelheid, dus ook daar heeft Toyota grote stappen gezet. Zo zijn motorkap, achterklep en voordeuren van aluminium, wat 24kg scheelt. Het Carbon composiet dak van C-SMC (Carbon sheet moulding compound) zorgt voor een besparing van 3,5kg.

Alle carrosseriedelen worden normaal gesproken aan elkaar gelast en of geplakt. Ook daar hield Toyota zich niet en dus steeg het aantal laspunten tot 4715, 259 meer dan bij de gewone Yaris. Het grootste verschil zit wellicht bij de gelijmde delen: daarvan is er 14,6 meter meer voor een totaal van 35,4 meter.

Sterkste driecilinder ter wereld

Een driepittertje van slechts 1,6 liter groot pompt er toch 261 pk bij 6.500 t.p.m. uit en levert een maximumkoppel van 360 Nm bij 3.000-4.600 t.p.m. Het is een redelijk giftig blok die ervoor zorgt dat de GR Yaris in 5,5 seconde naar de 100 sprint. De topsnelheid is begrensd op 230 km/uur. Met een leeggewicht van 1.280 kilogram heeft de GR Yaris een pk-gewichtsverhouding van 4,9 kg/pk.

GR-FOUR AWD: permanente vierwielaandrijving

Het nieuwe GR-FOUR AWD-systeem is speciaal ontwikkeld voor de GR Yaris. Het is een vierwielaandrijving waarbij de bestuurder uit drie modi kan kiezen. De mogelijkheden zijn: Track (50:50, voor hoge snelheden onder alle wegomstandigheden, van droog tot besneeuwd), Sport (30:70, met de focus op de achterwielaandrijving) en Normal (60:40, de standaardrijstand, het meest geschikt voor dagelijks gebruik).

Kies je voor het Performance Pack, dan krijgt de GR Yaris Performance ook nog Torsen limited-slip differentiëlen voor en achter. Jummie.

Vol verwachting klopt ons hart

Met al deze mooie ingrediënten keken we er ook oprecht naar uit om de GR Yaris uit te mogen laten. Na instap volgt direct de eerste teleurstelling: de stoel staat veel te hoog. Deze dag kijken we vooral tegen dakrand aan en je zit echt op de bok. Nou ja, er zijn ergere dingen in het leven.

Ook jammer is dat we op de weg met een luxe versie van de GR Yaris mogen sturen. Geen Torsen sperren, maar wel parkeersensoren. De logica van die versie ontgaat ons sowieso. De Nederlandse kopers schijnbaar ook, want die kiezen allemaal voor een GR Yaris Performance.

De eerste meters maakt de GR Yaris het weer goed. Wat een lekker giftig blok met een goed geluid (wat wel gedeeltelijk synthetisch is). Als na de eerste kilometers de warmte in het blok zit, is het leuk om de GR Yaris door de (handgeschakelde) versnelling te jagen. Dit deel zit goed en de prestatie zijn voor het formaat auto echt meer dan prima.

Niet zo speels

Uiteraard duurt het niet lang voor we met de draaiknop de vierwielaandrijving in Sport zetten. De GR Yaris stuurt dan 70% van de kracht naar de achterwielen, daar zouden we wat mee moeten kunnen. Maar dat bleek nauwelijks zo te zijn, op het gas wil de Yaris wel wat ondersturen, maar bij de achterwielen gebeurt er weinig spannends.

Zelfs onder gladde omstandigheden lijkt Toyota vooral voor efficiëntie te hebben gekozen. De achterzijde volgt netjes de voorzijde, sturen met het gaspedaal kan nauwelijks. De noodzaak om tegen te sturen ontbreekt nagenoeg. Absoluut heel veilig en waarschijnlijk ook heel snel, maar dat was ook al zo in de andere standen van de vierwielaandrijving waarbij er meer kracht naar voren wordt gestuurd.

Op het krappe Midland circuit mogen we het eens proberen met de GR Yaris Performance, die wel de sperren op voor- en achteras heeft. Er is een kort baantje uitgezet, eentje de Yaris wel lijkt te liggen. We moeten toegeven: qua snelheid maakt de GR Yaris daar absoluut indruk. De kleine Japanner is hard de baan over te jagen en biedt veel vertrouwen. Alleen…. Speels wordt het nog steeds niet. Echte momenten van overstuur zijn er niet. Ondanks de sperren lijkt soms een deel van de kracht zelfs te verdwijnen naar het binnenste achterwiel.

Conclusie Toyota GR Yaris rijtest

Mooie ingrediënten maken de GR Yaris een hyper effectief wapen voor tijdens een rallystage. Tenminste dat denken we, want in Nederland rijd je echt nooit onder dat soort omstandigheden.

We keken uit naar de rijtest met de Toyota GR Yaris. Het is een erg indrukwekkende auto, maar het erg voorspelbare rijgedrag viel tegen. De belofte van het aanpassen van de koppelverdeling en Torsen sperren van het Performance pack werden niet echt waar gemaakt.

Voor 2020 is de GR Yaris in Nederland overigens al uitverkocht tegen een prijs van 50.495 euro. Volgend jaar stijgt de prijs door de aangepaste belastingen in Nederland.