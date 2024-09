Geen Photoshop: deze bizarre M3² bestaat echt

Twee extra neusgaten is nou niet echt wat een M3 nodig had…

Inmiddels zijn we wel aan de neus van de huidige M3 gewend, maar je kunt je wellicht nog herinneren dat deze niet zo goed ontvangen werd. Het kan echter nog veel erger. Dat bewijst de M32. Dat is een M3 met een neus die lelijk is in het kwadraat.

Je vraagt je natuurlijk af: waar zit ik in vredesnaam naar te kijken? We zullen maar meteen het goede nieuws vertellen: hiervoor is geen echte M3 opgeofferd. Als je iets verder kijkt dan de neus breed is dan zie je namelijk dat het helemaal geen M3 is.

Je zult de auto misschien niet direct herkennen, maar het is een Volkswagen. Om precies te zijn een Volkswagen Lavida, een sedan die bij ons niet geleverd wordt. Deze auto staat gewoon op het MQB-platform en is vergelijkbaar met de Jetta die wij vroeger hadden.

Een gekke Chinees kwam dus op het idee om deze auto om te bouwen tot een M3. Een budget-M3, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen, maar hij maakte de auto ook meteen twee keer zo breed. Waarom? Dat zal waarschijnlijk voor altijd een raadsel blijven. En niet alleen omdat we geen Chinees verstaan.

Dit is er wel eentje in de categorie ‘slecht idee, goed uitgevoerd’, want eerlijk is eerlijk: de ombouw is nog best knap gedaan. Een Volkswagen ombouwen naar een M3 én de auto zoveel breder maken is natuurlijk geen gemakkelijke opgave. Gelukkig maar, want één M3² is wel genoeg.

Via: Bilibili