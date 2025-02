BMW Neue Klasse EV’s: sneller laden, verbeterde actieradius en meer

BMW heeft uit de doeken gedaan wat je van de Neue Klasse mag verwachten met nieuwe BMW eDrive-technologie.

Met de elektrische auto’s van de Neue Klasse propt BMW straks de zesde generatie eDrive-technologie in de voertuigen. Klinkt allemaal heel interessant, maar wat heeft dit precies te betekenen?

De engineers van BMW hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. Dat is maar goed ook, want de ontwikkelingen gaan razendsnel in EV-land. Zie het als de opkomst van de smartphone. De volgende generatie is weer een stuk beter, waardoor je eigenlijk telkens de nieuwste wil hebben. Zo werkt het ook een beetje met elektrische auto’s.

Zesde generatie BMW eDrive-technologie

De zesde generatie eDrive-technologie van BMW bevat mooie ontwikkelingen die het leven van de EV-rijder een stuk aangenamer gaat maken. Toch een lekkere gedachte als je straks weer een nieuwe leaseauto mag uitkiezen. Tijdens het Tech Days evenement in Landshut heeft BMW bekendgemaakt wat je zoal mag verwachten. Dit zijn de highlights.

Eerste model van de Neue Klasse gaat later dit jaar in serieproductie

Gen6 800V-technologie: 30 procent sneller laden, 30 procent groter rijbereik

Gen6 debuteert nog dit jaar in de Neue Klasse, komt later naar andere elektrische modellen van de BMW Group

Gen6 eDrive-technologie komt ook naar BMW M GmbH

20 procent hogere energiedichtheid dan Gen5

Bidirectioneel laden zal standaard zijn voor Gen6

Met deze ontwikkelingen neemt BMW ook eindelijk deel aan het 800V-feestje. De Volkswagen Groep heeft de tech al langer in huis. Net als merken als Hyundai en Kia. Met een elektrische auto op deze architectuur sta je tientallen minuten korter bij de snellader in vergelijking met een 400V-EV. Deze broodnodige tijdswinst is welkom bij iedere EV-rijder die met regelmaat bij de snellader staat.

Nog dit jaar gaan we dus de eerste elektrische auto van BMW zien met eDrive-technologie van de zesde generatie aan boord. Later zijn de andere modellen binnen de BMW Group aan de beurt. Denk aan BMW’s, maar ook aan M’s en wellicht MINI en Rolls-Royce.