Verbeterde Nissan GT-R nu nog wat beter

De verbeterde Nissan GT-R wordt ietsje beter gemaakt.

De Nissan GT-R is een auto die maar niet naar de eeuwige jachtvelden wil gaan. de auto was bij zijn introductie zijn tijd enorm ver vooruit. Dermate ver, dat het wel eventjes duurde voordat de concurrentie op hetzelfde prestatieniveau zat.

Dat duurde extra lang omdat de Nissan GT-R een Japanse sportauto auto is. En Japanners hebben net eventjes een andere kijk op sportieve auto’s dan wij Europeanen.

Wij kijken vooral naar gebruikte plastics, infotainmentsystemen n een premium badge. In Japan nemen ze bijna jaarlijks de techniek onder de loep. In het geval van de Nissan GT-R betekent dat er geregeld updates waren.

Verbeterde Nissan GT-R

De laatste grote update dateert van een halfjaartje geleden, dus uiteraard is er nu alweer een verbeterde Nissan GT-R. Het gaat om twee updates van Nismo. Eentje is voor de Nismo GT-R, de andere voor de reguliere GT-R van Nissan. Het gaat om de Sports Resetting Type 1 en Type 2 functies.

De eerste is de Type 1, voor de Nismo. Deze functie zorgt ervoor dat je de snelheidsbegrenzer kunt verstellen. In Japan geen overbodige luxe, want daar is ook de Nissan GT-R begrensd op 180 km/u. Volgens Nismo is het namelijk een veiligheidsfeature om te zorgen dat er minder grote snelheidsverschillen zijn met andere auto’s op het circuit.

Eh, ja, die zin kun je op twee manieren interpreteren. Het Sports Resetting Type 1-pakkt bestaat uit een module die je achteraf voor precies 2.000 euro kunt bestellen. Ovrigens niet alleen voor de nieuwe Nissan GT-R, maar ook voor alle R35’s van 2017 tot en met het huidig model.

Type 2

Dan is er de Type 2. Die is eigenlijk veel leuker, want eigenlijk is dat gewoon chitpuning. De Type 2 is een modificatie-module voor de VR38DETT-motor. Deze moet het koppel met name onderin doen laten stijgen. Nu hebben we nog nooit iemand gehoord die vond dat de Nissan GT-R te weinig koppel heeft, maar meer is altijd beter.

Daarnaast is ook de transmissie aangepakt middels nieuwe software. Toto slot is de tractiecontrole nog wat verder verfijnd. Deze module is beschikbaar voor alle Nissan GT-R’s, van 2007 tot het huidige model. Tot slot is er nog een Type 3 ECM, die moet zorgen voor meer vermogen voor de vroege modellen uit 2007 tot 2009. Hoeveel vermogen die erbij krijgen, verklapt Nissan dan weer niet.

