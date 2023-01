Nieuwe GT-R is nog dikker en fraaier

De nieuwe Nissan GT-R krijgt een flinke update.

De Nissan GT-R is een bijzonder fenomeen. De auto kwam in 2008 op de markt en was een regelrechte sensatie. De auto veegde de vloer aan met de concurrentie. De rappe Nissan was niet alleen sneller in rechte lijn, maar op alle disciplines scoorde de auto enorm goed. Zeker als je meerekent wat de auto moest kosten: voor Porsche Cayman geld kon je 911 Turbo’s pesten.

Met de jaren veranderde de status quo: de concurrentie werd telkens sneller, de Nissan GT-R telkens duurder. Maar het bleef een geweldige aanbieding voor het geld. Behalve in Nederland natuurlijk, met die enorm hoge belastingen. Om de paar jaar nam Nissan de tijd om het model fijn te slijpen. Dat hebben ze nu wéér gedaan. Het resultaat is namelijk deze nieuwe Nissan GT-R.

Behoorlijk ingrijpend

Nee, het is niet een compleet nieuwe generatie, maar het is wel een behoorlijk ingrijpende facelift. Check die neus! Die is helemaal nieuw. Er zijn nieuwe Golf 8 GTI-esque mistlampen en een compleet nieuwe bumper. Ook de grille is gewijzigd ten opzichte van het oude model. Volgens Nissan leveren de aanpassingen méér downforce op, zonder dat de luchtweerstand toeneemt. Voor de kenners, die Cw-waarde bedraagt een belachelijk lage 0,26. Dat is helemaal laag als je bedenkt dat de auto voorzien is van grote, brede banden en een hoop spoilers. Dit is overduidelijk géén eco-mobiel.

Qua uitvoeringen blijft veel bij het oude. Logisch, want daar had Nissan net een nieuwtje. De Nissan GT-R heeft de bekende VR38DETT onder de kap, goed voor 570 pk en 632 Nm, uiteraard met vierwielaandrijving en een DCT-automaat.

Nieuwe Nissan GT-R T-Spec én Nismo keren terug

De Nissan GT-R T-Spec keert terug en kun je krijgen in enkele zeer historisch verantwoorde kleuren: Millennium Jade Metallic (de kleur van de R34 Nür) en Midnight Purple, een speciale kleur die we zagen op de R32-, R33- en R34-generatie.

Uiteraard is de Nissan GT-R Nismo nog altijd aanwezig in het gamma. Deze heeft met 600 pk en 651 Nm net eventjes wat meer kracht onder de kap. De Nismo heeft ook flink afwijkende hardware. Denk aan lichtere velgen, een zwanenhals-spoiler, uitgeklopte wielkasten en andere bumpers. Daarnaast heeft Nismo het onderstel herzien én is er een nieuw sperdifferentieel.

De Nissan GT-R en Nismo komt in 2023 op de markt in Japan, Australië en de Verenigde Staten. Nee, helaas niet meer niet naar Nederland. Wij zijn het land waar meer 911’jes verkocht worden dan alle Alfa Romeo’s bij elkaar. Gelukkig zal de auto ongetwijfeld te rijden zijn als update in Gran Turismo 7. Dat spel kennende zullen alle uitvoeringen wel beschikbaar komen.

Check hier de uitgebreide introductie van het nieuwe model:

