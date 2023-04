Groene RS4 Avant met 520 pk is zo helemaal af

Deze groene RS4 Avant heeft net voldoende extra hardware om zich te onderscheiden.

De Audi RS4 heeft het rijk heel erg lang alleen gehad. Als je een decent dikke en snelle non-plus-ultra allround D-segment stationwagon wilde hebben, was er maar eentje: de Audi RS4. Maar tegenwoordig heeft de Mercedes-AMG C63 standaard vierwielaandrijving (4Matic). Oh, en wat te denken van de BMW M3 Touring met standaard xDrive? Ineens is de RS4 dus niet meer de heftigste in zijn klasse en dat was wel de USP.

Audi is zelf er ook mee aan de slag gegaan, getuige de RS4 Competition. In dit geval doet Mariani er en schepje bovenop. Mocht je Mariani niet kennen: dat is dus een legendarische Duitse tuner die hele dikke foute Duitse auto’s veel dikker en fouter maakt. Ze zijn vooral bekend van de Mercedessen uit de jaren ’90. Je Mercedes-Benz S-Klasse was niet compleet zonder Mariani-umbau en MAE-Felgen.

Mariani

Tegenwoordig hebben ze bij Mariani hun horizon verbreed en nemen ze ook andere merken onder handen zoals Maserati en vandaag dus Audi. En in het geval van deze groene RS4 Avant hebben ze zich nog behoorlijk ingehouden. Het hoogtepunt van de auto zal meteen het discussiepunt zijn. De tweedelig gesmede velgen zijn namelijk enorm. Voor meten ze 10,5J, achter zelfs 11J. Standaard monteert Audi 9J brede wielen.

Je kunt qua diameter kiezen uit 20 inch of 21 inch. Dankzij zorgvuldig gekozen ET-waarde (lees hier alles over velgmaten) past het setje perfect in de wielkasten. Dat komt mede door de verlaging middels een H&R-schroefset. Ze hebben niet gekozen voor maximale verlaging, gelukkig. Het geheel ziet er geweldig uit.

Niet alleen aar show bij deze groene RS4 Avant

Het is niet alleen maar extra show en geen extra go. Mariani is namelijk een uitlatenspecialist en heeft een sportuitlaatsysteem ontwikkeld voor deze groene RS4 Avant (en elke andere RS4 van deze generatie uiteraard). In combinatie met nieuwe software is de motor aanzienlijk krachtiger. Standaard levert de motor een adequate 450 pk en 600 Nm. Dat is na de ECU-optimalisatie 520 pk en 725 Nm geworden.

Prestatiecijfers en prijzn vermeldt Mariani dan weer niet, maar het zal niet heel erg goedkoop zijn. Een setje twedelig gesmede wielen in die maten zijn al gauw 2 mille per stuk. Dus reken maar uit. Maar hey, deze groene RS4 Avant is zo wel helemaal af. Ook lekker: is alles TüV Nord-goedgekeurd. Dus je kan met een schoon geweten de weg op.

Meer lezen? Dit zijn de coolste Audi RS-modellen!