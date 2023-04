Rijken kunnen EV rijden, armen niet [schokkend]

Maar ja, in Nederland zijn we rijk dus wat zeuren we dan?

Alle auto’s met verbrandingsmotor gaan we vervangen door eentje met elektromotor. Dat is immers beter voor het milieu. Of nou ja, minder slecht. Het is een beetje als vapen: minder schadelijk als roken, maar alsnog niet ideaal. Maar er is nog iets. Ondanks dat elektrisch rijden de wat linksere idealist zal aanspreken, past het kostenplaatje daar niet altijd bij.

Elektrische auto’s zijn krankzinnig duur om te produceren (behalve voor Tesla dat zijn prijzen maar blijft verlagen) en worden met allerlei subsidies en ontheffingen interessant gemaakt. Tenslotte zit je ook met de bijbehorende infrastructuur. Ook dat kost enorm veel geld. Oh, en als het gesubsidieerd is, is het niet goedkoper, dan betaalt gewoon iemand anders ervoor.

Elektrisch rijden sowieso niet voor de armen

In landen waar men wat minder belasting betaalt en minder verdiend, rijdt men ook aanzienlijk vaak in een elektrische auto. Tot die conclusie kwam de ACEA. Nu is dat niet enorm verrassend, maar wel interessant. Niet alleen dat, maar ook de mate waarin. Nu moeten we de eerste aantekening maken.

Bij de ACEA kijkt men naar auto’s met een stekker. Dus dat betekent niet alleen een elektrische auto, maar ook een plug-in hybride. Opmerkelijk genoeg valt een waterstofauto buiten de boot. Gezien de lage aantallen van die laatste maakt het voor het plaatje verder niets uit.

Land Gem. inkomen Percentage EV’s Slowakije € 10.985 3,70% Tsjechië € 13.836 3,90% Bulgarije € 7.272 4,00% Polen € 10.782 5,00% Kroatië € 10.391 5,00%

In landen als Griekenland en Italië – waar het gemiddeld inkomen ietsje hoger ligt – is de elektrische auto al iets meer in trek met een percentage van om en nabij de 9 procent.

Rijken kunnen EV wel betalen

En dan komt nu de grote verrassing, in rijke Noord-Europese landen is de EV veel meer in trek! Simpel: we kunnen het betalen. Het gemiddeld inkomen ligt veel hoger, dus kan men ook een elektrische auto veroorloven.

Nederland doet redelijk mee. Ten opzichte van het gemiddelde inkomen – dat erg hoog is in Europa – valt het percentage EV’s eigenlijk en beetje tegen. In Scandinavië verdient men minder, maar kopen ze desondanks meer EV’s.

Enfin, de tabel hoeveel elektrische auto’s de rijken kopen, kun je hieronder bekijken:

Land Gem. inkomen Percentage EV’s Zweden € 35.486 56,10% Denemarken € 39.274 38,60% Finland € 33.155 37,60% NEDERLAND € 40.312 34,50% Duitsland € 32.850 31,40%

Bron: ACEA via Carscoops

Meer lezen? Dit zijn de zwaarste auto’s van Nederland!