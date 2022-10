Nissan GT-R slachtoffer van gaspedaaltuning

Gaspedaaltuning is dus tegenwoordig ook een dingetje

De Nissan GT-R is sinds kort niet meer leverbaar in Europa, helaas. De auto is gelukkig nog altijd in productie, maar Nissan bouwt er niet heel veel meer van. Het nieuwtje is er immers af en tegenwoordig zijn het Tesla’s die de dragraces op YouTube domineren.

Toch zijn het nog altijd geweldige auto’s en gelukkig kun je ze nog wel gebruikt kopen. Dat niet alleen, er zijn ook nog veel specialisten die zich ermee bezig houden om de auto net eventjes wat beter te maken. In het geval van de Nissan GT-R zijn dat vaak Japanse tuners of veredelaars uit het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Duitsland

In dit geval komt de tuner uit… Duitsland! Senner Tuning is een bedrijf dat eigenlijk wel oplossingen heeft voor allerlei merken en modellen. In dit geval dus de Nissan GT-R. Voor de verandering hebben ze zich redelijk ingehouden.

Meest in het oog springend zijn de velgen. Het zijn gesmede Schmidt TwentyOne-wielen. Voor zijn ze 9,5×20 groot, achter meten ze 10,5×20. De wielen zijn aan de voorkant voorzien van 255/40 ZR20-banden en achter 285/30 20. Ja, dat zijn dus banden waar zelfs een beetje wang op zit! Schmidt velgen zijn vaak erg licht, dus de bescheiden maten zijn ook prima voor het onafgeveerd gewicht.

Remote Reservoir dempers

Voor een nog betere wegligging is er een KW Variant 4 Club Sport-schroefset gemonteerd op de Nissan. Deze kun je in hoogte instellen, maar qua ingaande en uitgaande slag van de dempers. Ook zijn het zogenaamde remote-reservoir-dempers. Echt een hoogstandje en lekker upgrade.

Motortuning

Dan de motor! Is daar nog wat aan gedaan? De VR38DETT kan vrij eenvoudig gekieteld worden, en dat is ook gedaan. Ze hebben zich wederom heel erg ingehouden. Er zijn sportluchtfilters geplaatst voor iets meer frisse lucht voor de motor. Daarnaast is de ECU aangepast.

Hoe veel vermogen het oplevert, zeggen ze niet. Waarschijnlijk omdat er met de standaard turbo’s en injectoren niet heel veel te winnen is. Meestal gaan al deze blokken naar zo’n 600 pk, een paar pk’tjes extra (standaard heeft deze namelijk al 570 pk). Qua koppel is er wel een verschil, meestal komt er 100 Nm bij (dus heb je zo’n 750 Nm). Maar nogmaals, Senner heeft geen opgave gedaan.

Gaspedaaltuning!

Belangrijker is misschien wel dat de mapping voor het gaspedaal is aangepast. Ja, gaspedaaltuning is nu ook een dingetje! De motor moet nu feller op het gas reageren. Dat moet je dan goed kunnen horen, want tenslotte heeft Senner het uitlaatsysteem aangepast. Als klap op de vuurpijl, mosterd op de Bockwurst en kers in de appelmoes is er een matgroene wrap geplaatst. Alle onderdelen kun je vanaf nu bestellen en laten monteren.

