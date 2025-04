‘Verboden’ Mercedes estate duikt alweer op

Mercedes weigert het al decennialang om deze estate te bouwen, en al minstens even lang doen huisvlijterts het daarom zelf.

Je zou zeggen dat elke soort auto wel eens heeft bestaan. Helemaal in deze wereld van crossovers waar elementen van vrijwel alles in één wordt gestopt. En dankzij de Chevrolet SSR was er zelfs ooit een cabrio-hotrod-pickup met V8. Toch is er een segment waar het akelig stil blijft en er nooit iets serieus heeft bestaan. Namelijk de stationwagon-versie van een limousine in het topsegment.

Top-stationwagon

Her en der was er wel eens een poging, zo voorspelden de Audi Avantissimo Concept uit 2001 en de Prologue Avant uit 2015 een soort A8 Avant. Dat werd allebei niks.

Bij Mercedes zijn er meer voorbeelden, alleen nooit als seriemodel. Zo was het Engelse Crayford bereid om de Mercedes W109 en W116 S-Klasse om te bouwen tot een estate, eigenlijk door simpelweg een dakkapel toe te voegen. Bij de W116 werden daarvoor onderdelen van een Ford Granada Turnier gebruikt.

Van veel generaties is er een Mercedes S-Klasse Estate, zoals onderstaande ‘560 TEL’. Lange wielbasis-estate, een combinatie die echt nooit voorkomt. Toch oogt het best gaaf en in het geval van de eerste pogingen, redelijk natuurlijk.

Dankzij de Sultan van Brunei bestaan er meerdere T-modellen van de W140 S-Klasse, sommige met AMG-aandrijflijnen en sommige met de voorkant van een CL (C140). Beperkter beschikbaar was het bouwen van een W210-dakkapel op een W220 S-Klasse, maar ook die bestaan er. Alleen voor omgebouwde W221’s en W222’s moet je zelf nog even aan de slag, want die bestaan niet (of zijn niet gedocumenteerd).

Waarom het nooit een populair seriemodel werd is logisch: niemand zit hier op te wachten. De combinatie luxe en sedan werkt erg goed, maar het praktische aspect van een stationwagon staat daar haaks op. En, ondergetekende als zelfbenoemd estate-goeroe, is daar misschien wel blij mee. De proporties van zo’n flinke limo zijn iets te langgerekt om nog mooi te zijn. Een Volvo V90, Audi A6 of Mercedes E-Klasse is eigenlijk perfect in balans, hem nog langer maken voelt een beetje vreemd. Dus misschien is het wel goed dat ons deze combinatie er nooit is geweest.

Mercedes S-Klasse ‘S223’

Je moet uitkijken wat je voor waar aanneemt anno 2025 op sociale media (in verband met fotoshops en AI), maar al meermaals dook deze Mercedes S-Klasse Estate op van de nieuwste generatie. Met hetzelfde kenteken en in hele normale scenario’s. We durven hem dus aan dat dit gewoon echt bestaat. Ja, de S-Klasse T-Modell is terug! En wederom wordt bewezen dat dit niet louter goed nieuws is.

Het recept is wel ‘zoals gebruikelijk’. De hele achterpartij van de S-Klasse is gelaten voor wat het is, met het estate-gedeelte van een Mercedes E-Klasse Estate (S214) erbovenop. Door het behouden van de deuren van de S is het lijnenspel een beetje vreemd. Mercedes past zelf bij het ombouwen naar estate altijd meer aan dan je beseft en dit is waarom.

Wetende hoe groot zo’n S-Klasse is, zal deze estate wel een lel van een bagageruimte hebben. Wel lekker voor een tripje naar de Gamma, totdat blijkt dat een S-Klasse op de parkeerplaats aldaar nogal ongepast is. Maar goed, we laten het ook graag even aan jullie over. Zo’n S-Klasse Estate, maken of kraken? (via Instagram)