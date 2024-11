Carlex maakt de Mercedes G-klasse nog eleganter

Arriveren op de polo in stijl doe je met deze Mercedes G-klasse van Carlex.

Je auto ‘murderen’ zoals Ja Rule in 2003 zou zeggen is heel.. 2003. Eigenlijk zijn al die Mansory creaties enorm achterhaald. Overal maar carbon opplakken, alles zwart maken en donker uitvoeren kennen nu wel. Carlex is wat dat betreft heel verfrissend.

De tuner kwam deze zomer al met een zeer prachtige Mercedes G-klasse. Ze hebben het trucje opnieuw geflikt, met name het interieur is anders in vergelijking met de vorige G. We beginnen even met de buitenkant. De Mercedes is 10 cm verhoogd en is 10 cm breder gemaakt in vergelijking met een G63. Het uiterlijk is lekker retro, met name de vintage velgen natuurlijk.

Het echte feest speelt zich aan de binnenkant af. Een oase van luxe, zo omschrijft Carlex deze Mercedes G-klasse. Met het mooiste leder. Ze noemen het de Sabbia, een combinatie van zand en vanille. Een betere omschrijving kan ik inderdaad niet verzinnen.

Het stuur, het dashboard, de stoelen, het plafond. Alles is gestoken in leder, Alcantara en andere zachte materialen. Je hoofd stoten tegen lelijk plastic is bijna onmogelijk in de Mercedes G-klasse van Carlex. Nog een voordeel. Als je bent wezen raggen door de woestijn hoef jij je schoenen niet uit te kloppen, zandkorrels vallen toch niet op in dit interieur.

Wie interesse heeft moet snel handelen. De tuner gaat slechts zeven exemplaren maken van de Sabbia. Je mag zelf bepalen welke G het moet worden, er is keuze uit een G63, G500 of een diesel. Desgewenst kan je een pre-facelift G-klasse laten ombouwen tot een Sabbia.

Mercedes G-klasse Carlex interieur

Juist als G63 is dit een grappige ombouw. De buitenkant is veel te elegant voor een Mercedes-AMG. Dat maakt het contrast lekker groot. Als jij de startknop indrukt komt een bulderende V8 tot leven. En met die verhoging zal het er nog geinig uitzien ook als jij het gas intrapt. Dat neusje komt dan nog wat verder omhoog. Een echte boot op wielen, wat weer goed bij het vintage thema past.