Vijf keer dikke oranje occasion voor koningsdag!

De dikste exemplaren van een oranje occasion van Nederland helpen met het koningsdaggevoel.

Als je niet hebt opgelet, verbaasde het je misschien gisteren dat alle festiviteiten rondom koningsdag ineens op 26 april gebeurden. Want het was toch echt 27 april dat Koning Willem-Alexander geboren is en andere jaren werd dat ook op die dag gevierd. Maar goed, dat is vandaag: een zondag. Dus was gister de viering, maar is het vandaag de ‘officiële’ koningsdag.

Oranje boven

En dat betekent natuurlijk dat de kleur van ons land weer prominent aanwezig is: oranje. Dus doen wij bij Autoblog op deze koningszondag ook even een duit in het zakje. Wij vonden vijf keer de duurste occasion op Marktplaats in het oranje. Dat zou een saai lijstje worden (daar komen we zo op terug), dus hebben we het beperkt tot één auto per merk, en dan dus de duurste. En dan heb je ineens een paar parels, met zelfs een verrassing ertussen. Kijk en lees mee.

5. Bentley Continental GT W12 First Edition

2019

De enige niet-supercar in dit lijstje, dat belooft wat. Schrijf de 635 pk sterke Bentley met W12 echter niet te snel af als een slome duikelaar. Deze First Edition uit 2019 is namelijk nog steeds wel de ‘sportieve’ Bentley. First Edition was het actiepakket ter ere van de lancering van de derde generatie GT en toen was het hebben van twaalf cilinders nog heel gewoon. Helaas wordt bij de meeste auto’s uit dit lijstje duidelijk dat bij een opvallend exterieur vaak een nogal rustig interieur hoort, dus daar geen geweldige aankleding. Dat in contrast tot het exterieur gespoten in Orange Flame, een metallic oranje. En veel chroom, gelukkig. De Bentley Continental GT W12 moet nog 188.950 euro opleveren op Marktplaats. De toon is gezet.

4. Chevrolet Corvette Stingray Convertible 70th Anniversary (C8)

2023

Verrassing! Als je je best doet, kan je gewoon een oranje Corvette occasion op Marktplaats vinden. Zoals deze Anniversary Edition in Amplify Orange met zwarte strepen. Het gaat om een Corvette ‘3LT’ waar de 6.2 liter V8 goed is voor 495 pk. De sterkste die je kon krijgen. En het is een cabrio, wat op deze prachtige zomerdag ook nog eens erbij past. De Corvette kost zonder belastingen zo’n 125.000 euro, maar inclusief de staatsboete kom je op 197.500 euro uit. Helaas ondermijnt dat wel hét USP van de Corvette, namelijk waar voor je geld. Maar uniek is het zeker. En ook zeker heel oranje. Bekijk hem snel op Marktplaats.

3. Porsche 911 GT3 (992)

2024

Tijd om de bedragen iets omhoog te gooien. De op twee na duurste oranje occasion van Nederland is een Porsche. En wel een 911 GT3, de op één na snelste Porsche 911 na de RS. In dit geval serieus, want het is de versie met de PDK. Uitgevoerd in Gulf Orange waardoor je lekker opvalt, maar daar was de inspiratie wel op. Zwarte velgen, zwarte remklauwen (dus ook geen PCCB) en een volledig zwart interieur. Wel met het Clubsport-pakket en allerlei andere fijne opties, naast natuurlijk de 4.0 liter motor met 510 pk. Deze 911 GT3 van voor de facelift kun je scoren voor 325.000 euro op Marktplaats.

2. Mercedes-AMG GT Black Series (C190)

2022

Hetzelfde bedrijf heeft een nóg duurdere oranje occasion, namelijk de Mercedes-AMG GT Black Series. De meest extreme variant van de AMG GT heeft een 730 pk sterke versie van de 4.0 V8 aan boord, waarmee dit een bloedsnelle auto op de Nürburgring is. Het uiterlijk van de AMG GT Black is niet onomstreden gebleven, met veel zwarte koolstofvezel onderdelen en die overdreven grote spoiler en grille. In een rustige specificatie kun je het nog verbloemen. In deze specificatie waarin die voorgesteld werd, met de kleur Magma Beam, niet bepaald. Wel leuk dat in het interieur ook ruimte was voor wat oranje accenten, met bijvoorbeeld gestikte oranje AMG-logo’s en strepen in de stoelen. Ook de bedragen schieten weer flink omhoog: de AMG GT Black moet nog 510.000 euro opleveren volgens de advertentie op Marktplaats.

1. McLaren 765LT Spider

2022

De reden dat we het op één model per merk hielden is simpel: het meest voorspelbare merk dat veel oranje gebruikt, is met veel occasions ook op Marktplaats prominent aanwezig. We wilden voorkomen dat dit lijstje bestond uit vier McLarens. Toch is de duurste oranje occasion van Marktplaats van het Britse merk. En wel hierom: een in Ventura Orange gelakte McLaren 765LT Spider. Da’s niet de welbekende Papaya Spark of McLaren Orange die je kent van de racerij, maar het is wel een mooie opvallende kleur. Ook bij de 765LT was er ruimte voor wat meer oranje dan de koets, zo vindt je de kleur ook terug op de remklauwen en in het interieur. Er is flink gespekt qua opties voor deze LT, en dat merk je aan het feit dat ‘ie nog 624.950 euro moet opleveren. Dan krijg je wel de 4.0 liter V8 met 765 pk en een klapdak, voor heerlijk open rijden. En als je dat wil, kan je uiteraard ook voor de duurste terecht op Marktplaats.

Vergeet uiteraard niet om te kiezen welke jij mee zou nemen voor de perfecte koningsdag!