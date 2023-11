Verboden weg tóch weer open voor motorrijders

Om een weg te verbieden voor motorrijders moet je wel goede argumenten hebben. En die had de gemeente Bodegraven-Reeuwwijk niet.

Een kronkelweggetje door een pittoreske omgeving, dat is precies wat je wil als motorrijder. Zo’n weggetje kun je bijvoorbeeld vinden bij De Meije, op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. Helaas voor de motorrijders zijn ze daar niet meer welkom sinds 1 april vorig jaar. Althans, niet in de weekenden en op feestdagen (oftewel, de dagen dat je wil motorrijden).

De bewoners van De Meije waren uiteraard in hun nopjes met dit besluit, maar de motorrijders iets minder. Sterker nog: MAG (MotorrijdersActieGroep) besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ze hadden eerder al bezwaar ingediend, maar konden niet verhinderen dat het verbod werd ingevoerd.

MAG heeft nu toch het recht aan hun kant gekregen, want de rechter heeft een keiharde streep gezet door het motorverbod. De gemeente had het verbod niet voldoende onderbouwd. Ze hadden alleen een enquête onder de bewoners gedaan, maar op die manier kun je natuurlijk heel veel dingen verbieden.

De gemeente had bijvoorbeeld geen geluidsmetingen gedaan en had dus helemaal geen bewijs dat er geluidsoverlast was. Bewijs dat de motormuizen voor gevaarlijke situaties zorgen was er evenmin.

Wat ook nog meespeelde was het feit dat De Meije naast een stiltegebied ligt, maar dat is geen argument om specifiek motorrijders te weren. Dat is een beetje discriminatie, aangezien er meer voertuigen zijn die geluid maken. Auto’s bijvoorbeeld.

MAG heeft dus hun zin gekregen, maar dat betekent nog niet dat motorrijders weer naar hartenlust door De Meije kunnen scheuren. Het dorp ligt namelijk maar voor de helft in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De andere helft ligt in de gemeente Woerden, waar dus nog steeds een verbod geldt. Maar dat is misschien niet meer voor lang, want MAG is al druk bezig met de volgende rechtszaak.