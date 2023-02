Greenpeace verliest kansloze rechtszaak tegen Volkswagen

Greenpeace spande een rechtszaak aan tegen hun aarstrivaal Volkswagen, maar die loopt niet zoals ze gehoopt hadden.

Volkswagen heeft zich in het verleden niet altijd even voorbeeldig gedragen (voor de duidelijkheid: we hebben het over dieselgate), maar tegenwoordig zijn ze het braafste jongetje van de klas. Ze waren er behoorlijk vroeg bij met EV’s en zijn nu druk bezig met de ID-range. Greenpeace kan trots zijn. Tenminste, dat zou je denken.

Niets is echter minder waar. Greenpeace ziet Volkswagen op een of andere manier als hun aartsvijand. Deze vete is al jaren aan de gang. Zo verschafte een groep Greenpeace-extremisten zich in 2021 toegang tot een terrein van Volkswagen en jatten ze honderden sleutels. Later dat jaar spande de organisatie zelfs een rechtszaak aan tegen Volkswagen.

Wat is het probleem? Greenpeace vindt dat Volkswagen niet snel genoeg de CO 2 -uitstoot terugbrengt. Daarom eisen ze dat Volkswagen uiterlijk in 2030 de verbrandingsmotor uitgefaseerd moet hebben. Volkswagen mikt nu op 2035 (in lijn met de EU), maar dat gaat Greenpeace niet snel genoeg.

Omdat Volkswagen mede het klimaat naar de knoppen zou helpen, schenden ze de toekomstige rechten en vrijheden van mensen, aldus Greenpeace. Dat is dus de reden dat ze Volkswagen voor de regionale rechtbank in Braunsweig hebben gesleept.

De rechter heeft nu een uitspraak gedaan en – je raadt het nooit – Greenpeace is niet in het gelijk gesteld. Volgens de Duitse rechtbank houdt Volkswagen zich keurig netjes aan de geldende regels.

Greenpeace had gehoopt dat de rechtszaak hetzelfde zou verlopen als de rechtszaak die Milieudefensie tegen Shell had aangespannen. De Nederlands rechter oordeelde toen wél dat Shell hun CO 2 -doelen moet bijstellen. Daarmee werd een bijzonder precedent gesteld, maar die krijgt vooralsnog geen vervolg.

Greenpeace laat het hier niet bij zitten (natuurlijk niet) en heeft al aangekondigd dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Ze vinden het dus blijkbaar nodig om nog meer geld te verspillen aan hun vreemde kruistocht tegen Volkswagen.