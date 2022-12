Naar voren rijden bij verkeerslicht met motorfiets is verboden

En toch doen vele motorrijders het. Naar voren rijden bij een rood verkeerslicht tot de streep.

Het rijden op een motorfiets heeft zo zijn voordelen. De file omzeilen door tussendoor te rijden of het feit dat je altijd wel een parkeerplekje kunt vinden. Of wat te denken van het feit dat je de rij voorbij kunt rijden bij het stoplicht. Maar ja, mag dit allemaal wel?

Het is in elk geval verboden voor motorrijders om voor te dringen bij het verkeerslicht. Zo oordeel een rechter in een zaak die werd gevoerd tegen een motorrijder, aldus Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Verkeersdeelnemers, dus ook bestuurders van een motorfiets, moeten gewoon netjes in de rij aansluiten. Voordringen is verboden, aldus de rechter.

Verkeerslicht en de motorfiets

In principe kan het geen kwaad: de auto’s staan stil en wisselen niet van rijbaan. Daardoor kan een motorrijder op een veilige manier naar voren rijden. Toch is het strafbaar en riskeert de motorrijder hiervoor een boete.

De uitspraak van de rechter is duidelijk. De rechtszaak kwam tot stand nadat een agent een motorrijder had beboet voor het voordringen bij het verkeerslicht in 2019. De officiële opgaaf van reden voor de boete: “op een kruispunt niet de richting volgen die de voorsorteerstrook aangeeft”. De motorrijder liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter. Die heeft hem in het ongelijk gesteld.

Pas dus op als je zelf een motorrijder bent en zo denkt voor te kunnen dringen. Als je wordt gesnapt door oom agent kan je dat een boete van € 250,- opleveren.