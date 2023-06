Belg wint rechtszaak van Tesla, krijgt auto terugbetaald

Een Belg kreeg een regelrechte rampenbak geleverd van Tesla en krijgt nu na vier jaar juridische strijd eindelijk zijn geld terug.

Een van de voordelen van een elektrische auto is dat er in principe minder onderhoud nodig is. Er zitten minder onderdelen op die kapot kunnen, zo simpel is het. Een Belgische Tesla-eigenaar had echter een hele andere ervaring. Zijn Model S stond voortdurend bij de garage.

Dit speelde al een aantal jaar geleden, want het betreft een Model 100D. Wanneer de beste man de auto kocht is niet precies bekend, maar dit moet ergens tussen 2017 en 2019 zijn geweest. Het bleek meteen een rampenbank te zijn. Toen de auto net nieuw was stond hij al zes keer bij de garage.

Wat was er allemaal mis dan? Nou, de Tesla ging bijvoorbeeld zomaar remmen (het bekende fenomeen phantom braking), de automatische parkeerfunctie werkte niet, het display viel soms uit en de laadpoort weigerde soms open te gaan. Allemaal zaken die vrij hinderlijk zijn.

Er waren dusdanig veel problemen dat Tesla zei dat ze de auto terug zouden nemen als er zich nog een mankement voordeed. Dat gebeurde uiteraard, maar de auto werd tóch niet teruggenomen. De Belg was er helemaal klaar mee en besloot daarom een rechtszaak aan te spannen tegen Tesla.

Dit gebeurde in juni 2019. Vervolgens ging de rechtszaak ook niet van een leien dakje, want Tesla werkte niet bepaald mee. Ze weigerden in eerste instantie de data van de auto te delen en toen ze dat wel deden hielden ze een deel achter.

De juridische strijd duurde uiteindelijk vier jaar, maar de eigenaar heeft nu gelijk gekregen van de rechter. Tesla moet het aankoopbedrag van €158.600 terugbetalen aan de eigenaar. Daarmee is het overigens wel een hele dure Model S, dus het is niet helemaal duidelijk waar dit bedrag vandaan komt.

Dat Tesla het onderzoek tegenwerkte was voor de rechter ook een aanwijzing dat ze fout zaten. Tesla legt zich overigens niet neer bij de uitspraak en gaat in cassatie. De arme man kan het hoofdstuk dus nog steeds niet afsluiten.

Bron: HLN

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!