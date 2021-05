Verbrandingsmotor onrendabel voor 2026 - Autoblog.nl

De verbrandingsmotor is al onrendabel in 2026 en zou weleens een vroege dood kunnen sterven.

Met het alsmaar strenger worden van de emissie-eisen, zien we dat de leukere auto’s bijna niet verkocht kunnen worden. De goedkoopste zescilinder (een diesel nota bene!) is meer dan 60.000 euro. Wil je een beetje vermogen, koppel en uitrusting, zit je al gauw op meer dan 100.000 euro. Bizar.

Maar het zou naïef zijn om te denken dat het hierbij blijft. Emissie-eisen worden namelijk telkens strenger. Daardoor moeten fabrikanten flink investeren in methodes om het verbruik te drukken. Ergo: het A-segment staat op instorten en het B-segment zal hoogstwaarschijnlijk volgen. Op dit moment zijn de Euro 6d-regels van kracht. Binnenkort komt Euro 7 eraan.

Euro 7

Mocht je de huidige regels niet leuk vinden, stop dan nu met lezen. Het wordt namelijk veel erger, als het aan CLOVE ligt. Dat is het Consortium voor ultra LOw Vehicle Emission van de EU. Om te voldoen aan Euro7 moet een motor dan van een hele hoop attributen worden voorzien. Denk aan verwarmde katalysator, twee 1.0 liter drieweg-katalysatoren en een partikelfilter van 2 liter inhoud. Maar het gaat door. Er komt een extra katalysator om ammoniak op te vangen. Als dat nog niet genoeg is, komt er ook diagnostische apparatuur op. Deze moet voor de komende 240.000 km in de gaten houden of je alles erop hebt zitten.

Verbrandingsmotor onrendabel

Volgens branchevereniging ACEA gaat het bijna onmogelijk worden om dit enigszins betaalbaar toe te passen bij auto’s. Zeker auto’s waarbij prijs van belang is. Het is overigens niet zo dat hybrides hier om heen kunnen zeilen. Ook die moeten voorzien worden van alle katalysatoren, filters en dergelijke. Fabrikanten moeten dan wel de auto’s in de lagere klasses gaan cancelen, want de marges op dat soort auto’s is al te laag. Er moet immers wel een verdienmodel zijn.

Veel fabrikanten zijn al gestopt met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Onlangs schaarde ook Hyundai zich in dat lijstje. De kans is dan ook erg groot dat de auto’s simpelweg niet meer aangeboden gaan worden. Het heeft immers geen zin om auto’s onder kostprijs aan te gaan bieden. Daarnaast waarschuwt ACEA voor de betrouwbaarheid. Al deze extra onderdelen zorgen ervoor dat onderhoud duurder wordt en een motor onnodig complex. Daarnaast moet de motor harder werken voor gelijkwaardige prestaties. Het brandstofverbruik en dus ook de CO2-uitstoot zullen dankzij de Euro7-maatregelen gaan stijgen.

Via: Autocar.

Met dank aan Hans voor de tip!