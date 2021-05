Handbak nadert einde nog voor EV's de boel overnemen - Autoblog.nl

De handbak nadert zijn einde met rasse schreden.

Uiteraard zijn daar meerdere redenen voor. Ten eerste is een handbak niet heel erg populair. Als mensen er dan bijna niet voor kiezen, kun je de productie stroomlijnen door de optie eruit te halen.

De aanname was dat de handbak zou komen te vervallen op het moment dat de EV gemeengoed zou worden. Dat moment zal waarschijnlijk niet komen. Want ook de handbak nadert voortijdig het einde. Uiteraard zijn daar meerdere redenen voor. Ten eerste is een handbak niet heel erg populair. Als mensen er dan bijna niet voor kiezen, kun je de productie stroomlijnen door de optie eruit te halen.

Handbak nadert einde

Ten tweede is de handbak al een tijdje ‘slechter’ dan de automaat. Een auto met automaat schakelt sneller, soepeler en heeft meer overbrengingen. Misschien nog wel belangrijker is dat een automaat vaak zuiniger en schoner is. Dat is de reden dat een auto in Nederland vaak prijziger is met de standaard-handbak. Dat komt door de extra CO2-taks die erover geheven wordt. Dat geld gaat naar geheugentrainingen voor ene Mark R. uit Den Haag, alhoewel hij daar geen actieve herinnering aan heeft.

Maar er is nog een reden waarom de handbak vroegtijdig uit zijn lijden verlost wordt. Het werkt namelijk niet lekker samen met de veiligheidssystemen en autonome rijfuncties. In sommige landen zal de automatische noodremfunctie verplicht voor auto’s worden. Als dat moment daar is, zullen de fabrikanten de handbak wel moeten schrappen.

Noodremfunctie

Het is op zich wel mogelijk om de noodremfunctie te combineren met de handbak, maar dat kost enorm veel werk. Veel meer dan bij een automaat. Daarbij komt het enige voordeel voor de fabrikant ook te vervallen. Tot nu toe is een handbak goedkoper om te produceren (of om in te kopen). Denk bijvoorbeeld aan het slimme EyeSight-systeem van Subaru. Dat is niet eens te combineren met een handbak.

Ook het samenvoegen van elektrische assistentie-systemen is lastiger met een handbak. Daarvoor moet de transmissie namelijk worden aangepast met een elektrische koppeling. Ook hierbij geldt, investeren in zo’n oplossing is duurder dan simpelweg alleen een automaat aanbieden.

