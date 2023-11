Laatste Bentley Mulsanne heeft een briljant leven gehad

En gaat ook nog een prima leven tegemoet in de spotlights: de allerlaatste Bentley Mulsanne heeft nog een nobele dienst gedaan.

Ondergetekende dacht er laatst nog aan: waarom zou je in hemelsnaam een Rolls-Royce Phantom kopen? Nee, laat ik dat anders formuleren: waarom zou een Rolls-Royce Ghost (goedkoper en ‘kleiner’ is maar relatief) niet alles zijn wat je nodig hebt? Tuurlijk, als je het Jeremy Clarkson vraagt wil je niet dat Simon Cowell met zijn Phantom je zelfingenomen aankijkt als je naast hem komt te staan met je Ghost, maar als dat de enige reden is ben je eigenlijk wel erg verwend. Toch heeft de Phantom iets aanstekelijks, iets… ultiems. Je wil hem stiekem toch.

Bentley Mulsanne

Bij Bentley is het eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan andersom. De Flying Spur zat een stapje onder de Mulsanne, maar bij Bentley bleek de Mulsanne juist de auto die Bentley onnodig verklaarde. Met als gevolg dat de auto geen opvolger kreeg (en waarschijnlijk ook niet krijgt) en in 2020 de laatste gebouwd is.

Eervolle dienst

Meestal is een ‘laatste’ een auto die al gelijk rijp is voor het museum. Bouwen, leuk fotootje met wat belangrijke mensen, direct naar het museum en daar komt ‘ie nooit meer weg. Bij de laatste Bentley Mulsanne lag dat ietsje anders. Deze groen-met-beige samenstelling met de chiqueste velgen en geen sportpakketten heeft nog een eveneens statige laatste dienst gehad.

Koningin

De allerlaatste Bentley Mulsanne ooit gebouwd is namelijk besteld door hare majesteit de koningin Elizabeth II. Vandaar de klassieke samenstelling. Ook heeft deze Mulsanne wat unieke features zoals een gat in de middenconsole waar de handtas van de koningin precies past. En er zitten -voor het geval dat- zwaailichten en sirenes verborgen in de voorkant, met een eveneens verborgen paneeltje om deze te bedienen.

Einde dienst

De allerlaatste Bentley Mulsanne heeft daarmee het bittere einde van koningin Elizabeth II meegemaakt, wat misschien wel de mooiste afsluiting van een dienstauto ooit is. Met het overlijden van de koningin stopt ook de koningin haar Mulsanne ermee. De Bentley ‘komt thuis’ naar Crewe en wordt opgenomen in Bentley’s eigen collectie. Daar komen meer speciale auto’s terecht, getuige het feit dat de laatste Bentley Mulsanne naast een Speed uit 2019 en de tweede Mulsanne ooit komt te staan.