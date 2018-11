Vergelijking: BMW 8 Serie Cabrio vs 6 Serie Cabrio

Het nieuwe open vlaggenschip van BMW vergeleken met zijn voorganger.

Deze week was het dan eindelijk zover. BMW presenteerde de nieuwe 8 Serie Cabrio, die meteen een nieuw hoofdstuk inslaat. De 6 Serie Cabrio is namelijk met pensioen, althans qua benaming. De nieuwe benaming gaat gepaard met een compleet nieuwe auto, want de 8 Serie en de 6 Serie uit elkaar houden is niet zo heel moeilijk. Wat zijn nu precies de verschillen als het gaat om de open varianten?

Bij de afbeeldingen staat bovenaan de nieuwe 8 Serie Cabrio, onderaan de oude 6 Serie Cabrio.

Exterieur

Beide BMW’s hebben het uiterlijk van een echte GT. Ze zijn groot, maar niet praktisch. Het uitgesproken uiterlijk van de 6 Serie Cabrio is bij de 8 Serie Cabrio meegenomen en met een factor tien vergroot. Neem bijvoorbeeld de uitlaten. Op sommige varianten van de 6 Serie kreeg je trapezium uitlaatsierstukken en bij de 8 Serie zijn deze flink gegroeid. Bij de 6 kon je bij wijze van spreken een kleine hand in het gat stoppen. De uitlaten van de 8 Serie eten pasgeboren baby’s als ontbijt.





Over dik gesproken. De achterlichten zijn wel slanker en langer geworden. Verder zijn de reflectoren en het kenteken een stukje naar boven gekomen. Aan de voorzijde een vergelijkbare strategie. De nieren zijn gegroeid, terwijl de koplampen juist zijn gekrompen. Ik kan me zo voorstellen dat de wat oudere BMW-rijder meer gecharmeerd is van het oude model, omdat de nieuwe 8 Serie Cabrio een veel hoger “kijk mij”-gehalte heeft.

Net als de 6 Serie Cabrio, heeft de 8 Serie Cabrio wederom een stoffen dak gekregen. In tegenstelling tot zijn voorganger, kan het dak optioneel in een kleurtje worden gestoken. Dat heeft BMW goed afgekeken bij Mercedes. Voor het gewicht maakt het weinig uit. Sterker nog, mede door de aanwezige vierwielaandrijving bij de M850i xDrive is er zelfs sprake van enige zwaarlijvigheid Deze enorme cabrio weegt bijna 2.100 kg. De zes-in-lijn 840d xDrive is zo’n 200 kg minder zwaar in vergelijking met de benzine V8-broer.





Interieur

In het interieur is sprake van evolutie in plaats van revolutie. De materialen zijn mooier geworden, al is de basis gelijk gebleven. De middenconsole en het iDrive systeem vergt weinig gewenning en werkt als vanouds. Wel nieuw is het digitale instrumentencluster dat de analoge klokken vervangt. Het ziet er allemaal prima uit en is perfect voor de automobilist die allergisch is voor touchscreens en haptisch geneuzel. Wie wél fan is van minder knoppen en meer schermen kan beter bij Audi of Mercedes shoppen. BMW heeft bewust voor een wat klassiekere samenstelling gekozen. Dat valt duidelijk te zien in deze vergelijking met de 6 Serie Cabrio.





Techniek

Het hele circus aan motoren moet nog komen. Voorlopig is er bij de 8 Serie Cabrio enkel keuze uit een 320 pk sterke 840d xDrive of de 530 pk sterke M850i xDrive. De 6 Serie Cabrio was er ook onder andere als 640d en als 650i. In dit geval is het M Performance sausje nieuw. Net als de 6 Serie Cabrio, zal de 8 Serie Cabrio louter met zes- en achtcilindermotoren op de markt verschijnen.

De achttraps Steptronic automaat mocht blijven. Waar de vorige M6 Cabrio het moest stellen met 560 pk, zal zijn opvolger 600 pk gaan leveren. Reken er echter op dat die M850i stiekem meer dan prima is. Met het flinke gewicht van de 8 Serie Cabrio zal het nooit een echte sportauto worden. De toekomstige BMW M8 Cabrio is naar alle waarschijnlijkheid meer een feestkanon voor op de Autobahn.





Conclusie

Met zijn uitgesproken voorkomen zal de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio mogelijk nieuwe klanten aantrekken. Of huidige 6 Serie Cabrio-rijders massaal naar de dealer rennen om de auto in te ruilen is nog maar de vraag. De 8 Serie Cabrio is voor mensen die niet bang zijn om gezien te worden. Nog wel even geduld hebben, in maart staat ‘ie bij de dealer.