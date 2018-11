De BMW 8 Serie Cabrio is eindelijk hier

Nu op je beeldscherm, volgend jaar in Het Gooi.

Het was geen geheim dat BMW met de 8 Serie Cabrio ging komen. Na officiële bevestigingen lekten er ook nog eens foto’s uit van de dakloze 8. Nee, de komst van deze cabrio is alles behalve verrassend.

Nu is ‘ie officieel en kunnen we alle bekende informatie delen over BMW’s nieuwste. Zo komt de 8 Serie cabrio in eerste instantie met twee motoren op de markt. Als M850i xDrive en als 840d xDrive. Hetzelfde recept werd voor de coupé aangekondigd. In een later stadium zullen meer motoren beschikbaar worden, waaronder een hete M8.

De M850i xDrive beschikt over de welbekende 4.4 geblazen V8, gekoppeld aan de achttraps Steptronic automaat. Het blok levert 530 pk en 750 Nm koppel. 0-100 doet deze variant in 3,9 seconden. Dat is 0,2 seconden langzamer in vergelijking met de coupé. De topsnelheid bedraagt uiteraard 250 km/u.

De 840d xDrive betreft een 320 pk/680 Nm sterke zes-in-lijn turbodiesel, ook gekoppeld aan dezelfde Steptronic. De diesel sprint in 5,2 tellen naar de honderd, wat 0,3 seconden langzamer is in vergelijking met de dichte variant. Net als het voorlopige topmodel, kent de diesel een topsnelheid van 250 km/u.

Met de BMW 8 Serie Cabrio is het mogelijk om tot 50 km/u de kap te openen of te sluiten. De softtop is standaard zwart van kleur. Anthracite Silver is een optie. Het openen of sluiten van de kap neemt 15 seconden in beslag. De bagageruimte bedraagt 350 liter.

De 8 Serie Cabrio komt in maart 2019 op de markt. Het publieksdebuut is dit najaar op de Los Angeles Autoshow. Prijzen zijn nog niet bekend. Een video met bewegende beelden van de 8 Serie Cabrio check je op Autojunk.