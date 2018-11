Officieel: Formule 1 naar Vietnam en dit is het circuit

De bevestiging is daar.

Het hing al even in de lucht, maar nu laat de Formule 1 officieel weten dat er over twee jaar in Vietnam een Grand Prix gaat plaatsvinden. Het Aziatische land van culinaire hoogstandjes staat vanaf 2020 op de kalender.

Het gaat hier om een stratencircuit in de hoofdstad Hanoi. De layout is een soort Circuit de La Sarthe, maar dan minder technisch. Oftewel: heel veel rechte stukken waar hoge snelheden bereikt kunnen worden. Het lijkt niet direct een geweldig ingrediënt voor spannende races, maar dat zullen we in 2020 moeten afwachten. De Grand Prix moet plaatsvinden in april van dat jaar en de baan heeft een lengte van 5,56 km.

Het is de vierde race in het Verre Oosten. Naast Vietnam, blijven immers Singapore, China en Japan op de kalender staan. Er is een meerjarig contract getekend met Vingroup. Dit vastgoedbedrijf is in handen van Phạm Nhật Vượng, de rijkste Vietnamees. Weet je ook meteen waar het geld (gedeeltelijk) vandaan komt. Vingroup is tevens eigenaar van VinFast, een gloednieuw premium automerk. Een video over het circuit van Hanoi bekijk je op Autojunk.

We are delighted to announce that Hanoi will host a Formula 1 Grand Prix. Since we became involved in this sport in 2017, we have talked about developing new destination cities to broaden the appeal of Formula 1 and the Vietnamese Grand Prix is a realisation of that ambition. We are thrilled to be here in Hanoi, one of the most exciting cities in the world right now with such a rich history and an incredible future ahead of it. This is the perfect formula for Grand Prix racing and I look forward to this becoming a real highlight of the F1 calendar. – Chase Carey, topman Formula 1