Verkeersborden jatten als de verveling toeslaat is niet oké

Niet zo verwonderlijk. Deze niet zo pientere jongeren jatten verkeersborden bij een politiebureau in de buurt.

Ja, je moet toch wat in het weekend. Je kan naar de kroeg gaan met je vrienden of lekker uiteten gaan met je vriendin in goed restaurant. OF je gaat verkeersborden stelen, dat is ook een leuk tijdverdrijf. Nee, natuurlijk niet. Het is ten eerste harstikke gevaarlijk, omdat die borden er niet voor niks staan. Ten tweede: wat moet je in vredesnaam met verkeersborden?

Jongeren jatten verkeersborden

Misschien hadden ze al een bakkie op en was het meer een ‘ludieke’ stunt op een avond waar er teveel alcohol is gedronken. Ik zet mijn geld hierop, want er was ook een politiebureau in de buurt. Die herken je gemakkelijk aan het verlichte woord ‘politie’ op de gevel. Dat was de jongeren klaarblijkelijk niet opgevallen en ze liepen er nietsvermoedend langs.

Maar goed, de boefjes gingen er in eerste instantie met de buit vandoor. De zes jongens liepen met de verkeersborden over straat. Op Instagram laat de politie weten dat ze een melding kregen van de Politie Meldkamer Midden-Nederland. Ze moesten even gaan kijken op de Briljantlaan in Utrecht. Dat deden de dienders dan ook door naar buiten te kijken uit hun raam. Daar zagen ze de jongeren lopen. Met de verkeersborden en al. Niet zo briljant vrienden!

In de kladden gegrepen

De politieagenten snelden naar buiten. De boeven waren nog wel kwieks genoeg om de benen te nemen toen ze de agenten zagen. Gelukkig waren er voldoende agenten in het politiebureau om de achtervolging in te zetten. Te voet en met de auto. Na een korte, doch intensieve, achtervolging werden vijf van de zes kwajongens in de kraag gepakt.

Ze moesten de verkeersborden terugbrengen en kregen een boete. Rest nog de vraag: waarom zou je verkeersborden stelen? Om om te smelten? Of om ze een stukje verderop te plaatsen en zo auto’s om te laten rijden voor de grap? Of misschien om in je eigen tuin neer te zetten?

Wie het weet mag het zeggen! Liefst in de comments hieronder.

Afbeelding via Politie Basisteam Utrecht Nrd op Instagram.