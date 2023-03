Slaaptekort in verkeer is net zo gevaarlijk als rijden met alcohol op

Slaaptekort in het verkeer veroorzaakt veel dodelijke auto-ongelukken en heeft hetzelfde effect als alcohol.

Slapen is toch heerlijk, het is een van mijn favoriete bezigheden. Toch zijn we allemaal wel een keertje moe. Teveel gewerkt, gewoon slecht geslapen of ziek geweest. Allemaal redenen waardoor je extra moe kan zijn. En dat is best gevaarlijk, want door een slechte nachtrust ben je minder alert. In het verkeer kan dit gevaarlijke, zelfs dodelijke, gevolgen hebben.

Slaaptekort in het verkeer

Beter Bed (wie anders) heeft hier onderzoek naar gedaan. In het onderzoek komt naar voren dat als je in 24 uur minder dan 4 uur geslapen hebt, er een 15 keer grotere kans is op het veroorzaken van een auto-ongeluk. En ze gaan nog verder: als je 24 uur niet slaapt of een week lang maar 4 tot 5 uur tukt, dan staat dit gelijk aan 1,0 promille aan alcohol.

Het hoogste risico ligt bij jongeren, als ze geen verkeersborden aan het jatten zijn, tussen 00.00 en 06.00 in de nacht. Dat is wel logisch, want dan zijn zij vaak op pad om bijvoorbeeld uit te gaan. Het zijn tevens tijdstippen waar de vermoeidheid keihard kan toeslaan. Wij bejaarden zitten dan met een glaasje port achter de buis.

Onderzoek

Tom Coronel is altijd wel te porren voor een onderzoek (lees: reclame waar hij ongetwijfeld voor betaald wordt). Om het effect van weinig slaap aan te tonen deed Tom mee met een testrit van één volledige dag lang. Dit zonder te slapen. Merijn van de Laar is slaapwetenschapper en concludeerde dat de aandacht aanzienlijk afnam. Tijdens de eerste rit was Tom nog fit en had hij snelle reactietijden.

Na 24 uur zonder slaap is duidelijk te zien dat hij het moeilijk vond en had hij het lastig om de rit helemaal uit te rijden. Tom zelf was ook verbaasd: ‘Ik ben professioneel autocoureur en je zou kunnen stellen dat ik de auto erg goed kan controleren en een bovengemiddeld goed inschattings- en reactievermogen heb, ook na een nachtje zonder slaap’. Niets is minder waar dus.

Het is echt gevaarlijk, 21% van alle dodelijke auto-ongelukken wordt veroorzaak door mensen die in slaap dommelen. Dat is veel, eigenlijk té veel. En het is zo makkelijk op te lossen. Stop even, drink even wat en neem een powernap op een parkeerterrein. Of stap gewoon helemaal niet in de auto als je te moe bent.

Foto: Lamborghini Aventador in de sloot, gespot door: carfreakjim