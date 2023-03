Honda in gesprek McLaren over terugkeer in F1

Het blijft toch kriebelen bij Honda en ze voeren op dit moment gesprekken met McLaren.

Formule 1 blijft toch de heilige graal. Elk gerenommeerd automerk zou er toch wel in willen meedoen. Het kan een logische keuze om het niet te doen, maar toch blijft het bij veel meer merken kriebelen. Zo ook bij Honda. Zij hebben nog geen concrete plannen om terug te keren in de F1, maar ze voeren wel gesprekken met McLaren.

Honda met Mclaren terug in de Formule 1?

Het zou zomaar kunnen. Honda heeft zich namelijk ingeschreven als motorleverancier voor het 2026-seizoen. Toch hoeft dit niet te betekenen dat ze terugkeren, er is nog veel twijfel. Met name over de nieuwe regels, daarom wacht Honda nog geduldig op het vaststellen van de reglementen. Daarna zal het bedrijf de knoop doorhakken, dat zal dit jaar nog gebeuren.

Honda Racing CEO Koji Watanabe zegt tegen Formula1.com dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de terugkeer. Hij zegt dat hij nog eerst wat meer van de regels zou willen zien. Die regels, over onder andere de motoren, zijn natuurlijk heel belangrijk en Honda moet daaraan kunnen voldoen.

Watanabe heeft wel bevestigd dat het gesprekken voert met McLaren Racing. Een bak koffie is altijd een goed idee om te peilen hoe een mogelijke samenwerking eruit zou kunnen zien. Alleen is Watanabe niet zo happig. Hij zegt dat het ‘normaal is om met elkaar te communiceren en dat het een informeel gesprek was’. Voor Honda is het kiezen van een team nu geen topprioriteit, omdat het nog tot het einde van dit jaar heeft.

Andere teams

Eerder waren er gesprekken met bijvoorbeeld Red Bull Racing, maar dat liep tot niks uit. Zij kozen voor een samenwerking met Ford. Vermoedelijk zullen andere teams ook wel interesse hebben in een samenwerking met Honda. Ze hebben inmiddels wel bewezen goede motoren te kunnen leveren.

Het is dus nog even wachten, maar eind dit jaar weten we het zeker of ze terugkeren of niet.