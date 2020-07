Verkeersdoden onder automobilisten bizar hard gedaald

De afgelopen 20 jaar is er veel bereikt. Het resultaat is een drastische daling van het aantal verkeersdoden onder automobilisten.

In de auto stappen en naar je bestemming rijden is anno nu een klap veiliger dan een jaar of 20 geleden. Allerlei factoren zijn hier verantwoordelijk voor. In de eerste plaats omdat auto’s een stuk veiliger zijn geworden. Dankzij een stevige body en airbags komen inzittenden soms zonder kleerscheuren na de meest krankzinnige aanrijdingen. De autoindustrie heeft daarmee grote stappen gezet.

Ook andere factoren zijn van belang geweest. Even een blokje om en geen gordel om is echt iets van vroeger. Daarnaast zijn er vanuit de overheid maatregelen genomen tegen rijden onder invloed. Ook is de veiligheid op de weg verbeterd met de komst van overzichtelijke kruispunten en rotondes op voorheen gevaarlijke kruisingen.

1999 tot 2019

Het CBS laat vandaag zien hoe al deze maatregelen ervoor hebben gezorgd dat het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren bizar hard in gedaald. In 1999 waren er nog 587 verkeersdoden te betreuren onder automobilisten. in 2019 lag dit aantal op 237. Een daling van 60 procent. Ook het aantal doden onder fietsers is met 11 procent gedaald. Een zorgwekkende ontwikkeling is wel gaande met ouderen en de (elektrische) fiets. Het aantal doden binnen deze kwetsbare groep steeg met 68 procent.

2019

Als we kijken naar 2019 dan vielen er vorig jaar meer verkeersdoden onder automobilisten (237) dan bij een fietsongeluk (203). Volgens het CBS zit je statistisch gezien nog altijd veiliger in de auto, want per miljard reizigerskilometers kwamen veel meer fietsers om dan inzittenden van auto’s. Vorig jaar is er nog een belangrijke beslissing genomen in het kader van de verkeersveiligheid. Het is voor alle bestuurders strafbaar geworden om een telefoon vast te houden tijdens het rijden. Het handhaven op deze regel blijkt in de praktijk nog altijd erg lastig.