In het Verenigd Koninkrijk rijden ze echt super langzaam

In Nederland kan je ook niet altijd even snel rijden, maar in het Verenigd Koninkrijk rijden ze kennelijk wel heel erg langzaam.

Voor veel Nederlanders zal 16 maart een nogal duistere dag zijn. Sinds die dag mogen we immers nog maar 100 km/u op de Nederlandse snelweg. Overdag, dan. ’s Avonds is de maximumsnelheid nog steeds 130 km/u, op de meeste wegen. Kan je alsnog op een aardig tempo lekker naar huis rijden.

Wat dat betreft hebben ze het in het VK wat lastiger. Daar is de maximumsnelheid immers 70 mijl per uur, omgerekend 113 km/u. En dat de hele dag rond. In Britse dorpen en steden lijkt echter een nog ernstiger snelheidsprobleem te ontstaan. Auto Express schrijft namelijk dat een derde van alle Britten in een plaats woont, waar de maximumsnelheid 20 mijl per uur is of binnenkort gaat worden. Dat is 32 km/u! In de gehele stad! Natuurlijk is het logisch dat een zone, zoals rond een school, wordt ingesteld als 30 km/u-zone. Maar een hele stad?

Kennelijk denken de Britten daar zelf hetzelfde over. Want sinds afgelopen januari hebben in Londen alleen al, ruim 77.000 automobilisten de maximumsnelheid van 20 mph overtreden. Dat terwijl het in heel 2019, slechts 50.000 keer gebeurde. De politieagenten van de regio’s rondom de Engelse stad Bristol zien een vergelijkbaar probleem. In 2018 waren daar 25.090 overtredingen van het 20 mph-limiet, een jaar eerder was er geen enkele.

Maar waarom rijden ze in het Verenigd Koninkrijk zo langzaam? Simpel; de verkeersveiligheid. De verantwoordelijke overheden stellen dat 20 mph veiliger is voor zowel voetgangers als fietsers. De Britse koninklijke vereniging voor het voorkomen van ongevallen, stelt dat bij een botsing met 48 km/u, de kans op dodelijk letsel vijf keer groter is dan bij een botsing met 32 km/u.

Tegelijkertijd is er ook kritiek op het langzaam rijden in het Verenigd Koninkrijk. Zo stelt een vrachtwagenorganisatie dat het langzamer rijden hogere vervoerskosten betekent. De Britse variant van de ANWB zegt dat kleine 20 mph-zones voor begrip zorgen. Maar het alles 20 mph maken zou juist averechts kunnen werken.

Hier in Nederland speelt die 30 km/u-discussie ook. Sommigen, zoals RAI Vereniging, zijn voor. Anderen kijken daar met een wat kritischer oog naar. SWOV is er bijvoorbeeld nog niet helemaal enthousiast over, zo denkt deze stichting dat het slecht zou zijn voor de doorstroming en dat het sluipverkeer zou toenemen. Een algehele snelheidsverlaging in Nederland lijkt er (vooralsnog) dus niet te komen. Laten we het maar hopen…

Foto: Aston Martin DBS van @GwnFinn, via Autojunk.nl.