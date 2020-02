Nederlandse BMW 7 crasht, belt zelf hulpdiensten

Vooruitgang is zeker niet verkeerd. Dat bewijst deze BMW 7 Serie eens te meer.

Vaak denken we met weemoed terug aan auto’s van vroeger. Klassiekers, youngtimers en alles wat nog lekker eenvoudig was. Nu is dat overigens niet nieuw. In de jaren ’90 verlangden we massaal terug naar auto’s uit de jaren ’70. En ja, in de jaren ’70 vond je opa de auto’s veel te modern. De jaren ’50: toen werden er nog échte auto’s gebouwd.

Veiligheid

Een groot verschil van toen in vergijking met nu is de veiligheid. Zowel de actieve als passieve veiligheid is er enorm op vooruitgegaan. Dat bewijst deze BMW 7 Serie. Gisteren, laat op de avond, vond er namelijk een eenzijdig ongeval plaats. Dit gebeurde in de buurt van Nagele op de N713. Mocht je dat helemaal niets zeggen: welkom in de Noordoostpolder.

Overstekend wild

Naar alle waarschijnlijkheid probeerde de bestuurder overstekend wild te ontwijken. Hij verloor daarbij de macht over het stuur en raakte een boom. Daardoor begon de grote BMW te tollen en raakte derhalve nog een paar bomen. Hierbij verloor de 7 Serie een achterwiel, welke uiteindelijk in een sloot belandde. Op de foto’s is te zien dat de airbags geactiveerd zijn.

BMW belt hulpdiensten

Normaliter moet de bestuurder of een omstander de politie bellen. Bij deze BMW 740e gebeurde het nog sneller, want de auto deed het namelijk zelf. In de auto zit een systeem (eCall) dat herkent wanneer er een ongeluk plaatsvindt en geeft dit direct door aan de hulpdiensten. Die konden op de meter precies zien wáár het probleem plaats heeft gevonden. Ze waren dan ook snel ter plaatse.

Gewond

De bestuurder van de plug-in hybride 7 Serie overleefde het ongeval, maar raakte wel gewond. De automobilist heeft volgens de politie zijn kaak gebroken en werd naar het ziekenhuis en Zwolle gebracht per ambulance.