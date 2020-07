Nieuwe BMW M5 met de laatste M Performance goodies

Wat als je de nieuwe BMW M5 volplakt met de M Performance catalogus. Nou, dan krijg je dit.

Recent deed BMW de nieuwe 5 Serie uit de doeken. En van die LCI (Life Cycle Impuls) is natuurlijk ook weer een M5 gekomen. Voor de Duitse autofabrikant een uitgesproken kans om de M Performance catalogus er weer eens bij te pakken. Gewoon om te laten zien wat er zoal mogelijk is op het topmodel van de 5 Serie. Het zal niemand verrassen dat de auto er niet bepaald chiquer op is geworden. Om te zien wat er überhaupt allemaal anders is aan de 5 Serie LCI ten opzichte van zijn voorganger moet je onderstaande video even bekijken.

Goed, nu je de wijzigingen vers voor de geest hebt gaan we het over de BMW M5 met de M Performance goodies hebben. Het is een hele waslijst geworden voor zowel het exterieur als het interieur. Enkele opvallende kenmerken zijn bijvoorbeeld de nieuwe 20-inch velgen, het M Performance stuur met een Motorsport Blue 12 o’clock markering en al die carbon extra’s.

Het staat toch een beetje maf op zo’n M5 LCI. Op een M2 of een M4 klinken deze opties een stuk logischer. Maar het is leuk voor die >1 procent die met zijn M5 ook op het circuit gaat rijden. BMW hoopt met de M Performance lijn tuners een stapje voor te zijn. De goodies voor de nieuwe M5 zijn vanaf deze maand verkrijgbaar.