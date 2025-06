Verkoop van nieuwe auto’s levert minder pegels op

De omzet staat bij autobedrijven onder druk. Vooral de verkoop van nieuwe auto’s is minder interessant.

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft in het eerste kwartaal van 2025 een flinke stap terug moeten doen. Waar het vierde kwartaal van 2024 nog werd afgesloten met klinkende kassa’s dankzij een piek in autoverkopen, ging het begin dit jaar stukken minder voortvarend. Volgens het CBS daalde de omzet van de gehele branche met 4,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het grote BPM-circus op EV’s

De grootste domper kwam op het conto van de importeurs van nieuwe personenauto’s. Zij zagen hun omzet met maar liefst 11,9 procent kelderen. En dat is niet zomaar. Eind 2024 profiteerden zij nog van een opleving in de verkoop van nieuwe auto’s, vooral dankzij de aanstaande wijziging in de BPM-regeling. Zoals wel vaker was het dus een kunstmatige opleving, eentje die georchestreerd is.

Tot 1 januari 2025 waren volledig elektrische auto’s vrijgesteld van deze belasting, waardoor veel consumenten en ondernemers eind vorig jaar nog snel hun slag sloegen. De bekende ‘eindsprint’ voor het ingaan van nieuwe regels dus.

Die tijdelijke verkooppiek betekende logischerwijs dat begin 2025 het gas er weer af ging. Potentiële kopers hadden immers hun aankoop al gedaan. En dat zien we terug in de cijfers: minder nieuwe auto’s verkocht betekent simpelweg minder pegels in de kas.

En verder..

Ook andere segmenten binnen de branche kregen een tik te verduren. Zo daalde de omzet uit zwaardere bedrijfswagens met 8,3 procent. De grootste deelmarkt, dat is de handel en reparatie van personenauto’s, moest een verlies van 3,1 procent incasseren. Het is duidelijk dat de klappen niet alleen vallen bij de nieuwverkopen.

Hier draaien ze wel lekker

Toch is het niet overal huilen met de pet op. Reparatiebedrijven, denk aan schadeherstel, bandenservice en aircoreparatie, lieten juist een omzetstijging van 4,5 procent zien. Wellicht rijden mensen nu langer door met hun huidige auto en kiezen ze eerder voor onderhoud en reparatie dan voor vervanging. Het is immers al duur genoeg allemaal.

De cijfers van het CBS laten wederom zien hoe gevoelig de automarkt is voor veranderingen in regelgeving en belasting. De omzet van autobedrijven staat onder druk.

De BPM-aanpassing heeft eind vorig jaar nog voor een tijdelijke boost gezorgd, maar nu komt de nuchtere realiteit hard binnen. Een voordeel. De autoverkoper heeft uitgebreid de tijd voor je bij een bezoekje aan de showroom. Dat dan weer wel.