Het lijkt wel tanken, zo achterlijk snel kun je laden bij IONITY

Het argument dat je met een elektrische auto langer bij de snellader staat dan met een ICE bij de pomp kan straks de prullenbak in.

Geef het nog een paar jaar. Dan zijn we verlost van het argument dat je tientallen minuten bij een snellader moet staan om de batterij van je EV op te laden. Ja, dan moet je bij een hypermoderne snellader staan. En ja, je zult dan ook over een dure, moderne elektrische auto moeten beschikken. Maar het zit er heel snel aan te komen.

600 kW IONITY lader

Het is niet zolang geleden dat we 350 kW en 400 kW-snelladers omarmden als snelle snelladers. De ontwikkelingen gaan keihard, want inmiddels is IONITY begonnen met het uitrollen van 600 kW snelladers. Er bestaan niet eens productierijpe elektrische auto’s die met zoveel snelheid de batterij weer volhangen, maar de laders zijn er in elk geval klaar voor.

De nieuwe laadoplossing is te danken aan de HYC1000. De snellader komt uit de koker van het Zuid-Tiroolse Alpitronic, dat in februari 2025 het systeem officieel presenteerde. De techniek werkt met een centrale vermogenscabine die maximaal vier laders voedt. Elke dispenser heeft twee CCS-stekkers, waarmee in theorie tot acht EV’s tegelijk kunnen laden. Uiteraard met dynamische vermogensverdeling, zodat wie in z’n eentje aankomt alle registers open kan trekken.

Hoewel het systeem ook MCS-kabels aankan (voor trucks), kiest IONITY bij deze uitrol bewust alleen voor CCS en dus voor personenauto’s. De laders zijn volgens Alpitronic in staat om tot 480 kW via CCS te leveren, beperkt door een maximum van 600 ampère. IONITY trekt het nóg iets verder door met een piekvermogen van 600 kW, mits niet alle aansluitingen tegelijk worden gebruikt.

Die 600 kW klinkt bizar, en dat is het ook. Als je gaat tanken met een benzine of diesel ben je pak hem beet een minuut of 5 kwijt. Misschien wat langer als je een winkeltje in moet lopen en er staat iemand voor je. De 600 kW lader van IONITY is in staat om in minder dan 8 minuten een elektrische auto een rijbereik van 300 kilometer te geven. Het komt steeds meer in de buurt van tanken, dat snelladen. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

In mei waren de eerste testfases op IONITY’s testlocatie in het Duitse Unterschleißheim (bij München). Nu begint de publieke uitrol over heel Europa. (via Autonews)