BPM op elektrische auto in 2025

Het gaat toch echt gebeuren! BPM op een elektrische auto.

In Nederland hebben we de prachtige belastingvorm op auto’s met de naam BPM. De belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Hoeveel BPM je moet betalen op een nieuwe auto berekent men aan de hand van de CO2-uitstoot. Hoe meer uitstoot, hoe meer BPM. Elektrische auto’s zijn daarom sinds jaar en dag vrijgesteld van BPM.

Maar, lieve kijkbuiskinderen, daar komt verandering in! Het Kabinet Schoof 1 heeft centen nodig. Daardoor kijken de ambtenaren in elk hoekje en gaatje waar ze het geld vandaan kunnen halen. De eerste lade die het ministerie van Financiën dan altijd opentrekt is de auto. De tweede lade is vaak accijns. Maar goed, er is dus geld nodig en dus is de lade weer eens opengetrokken.

Er gaan dingen veranderen, want volgens Autoreview.nl komt er BPM op de elektrische auto vanaf 2025. De Rijksoverheid mag de webpagina over deze aanschafbelasting gaan aanpassen dan. Dat riedeltje van belasting heffen over CO2-uitstoot gaat per 2025 niet langer op:

U betaalt aanschafbelasting als u een auto of motor koopt of importeert. Dit geldt niet voor volledig elektrische voertuigen. De hoogte van de bpm wordt bepaald door de CO 2 -uitstoot. Hierop worden motorrijtuigen getest. Historische uitleg Rijksoverheid over BPM, binnenkort voor de geschiedenisboeken

De BPM op een elektrische auto zou 667 euro gaan bedragen, ongeacht het type voertuig. Of je nu een BMW i7 M60 koopt of een Renault 5. Ze kunnen nog wel aan dat bedrag gaan sleutelen. Die 667 euro is aan de hand van een tabel en op basis van inschattingen.

Naast de hatelijke BPM op bedrijfswagens komt deze aanschafbelasting dus ook naar de elektrische auto in 2025. Gelukkig is er nog subsidie, oh nee dat is ook kapot. Kortom, een nieuwe elektrische auto gaat volgend jaar gaat in prijs omhoog.

Leuker kunnen ze het niet maken.