Bedankt Geert, 130 km/u kunnen we nu op onze buik schrijven

Van alle problematiek in Nederland is de maximumsnelheid van 100 km/u natuurlijk de meest urgente.

Het waren 11 fantastische maanden. Goed gedaan jongens. Ook voor Barry Madlener zit zijn taak erop. Met de val van het kabinet trekken alle PVV-bobo’s zich terug, waaronder de minister van Infrastructuur. Dat is jammer voor automobilisten met haast, want Madlener is groot voorstander van 130 km/u op de snelweg.

130 km/u snelweg verder weg dan ooit?

In zijn korte periode als minister heeft de beste man toch het één en ander voor elkaar gekregen. Jammer dat zijn baas stronteigenwijs is en de stekker eruit trekt. Anders had er misschien nog wat meer in het vat gezeten. Madlener was ambassadeur voor de liefhebbers van vroem-vroem. Madlender was meer ‘auto partij’ dan we van de VVD in de laatste decennia hebben gezien. Een partij die ooit bekend stond als de vroem-vroem partij.

A7-Afsluitdijk, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen

A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland

A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug

A37 tussen knooppunt Holssloot en aansluiting Zwartemeer

Een lijstje met snelwegen waar de minister zich heeft hardgemaakt voor 130 km/u en ook succes had. Wat hem betreft werd die lijn keihard doorgetrokken naar de rest van Nederland. Het liefste wilde hij dat we overal 130 mochten rijden op de snelweg in Nederland. Een utopie, want er is ook nog zoiets als milieuregels.

Nou ja goed, het waren dus 11 maanden met iemand op de ministerspost die haast wilde maken voor de automobilist. Het is altijd weer afwachten wat het volgende poppetje gaat betekenen en wat hier de gevolgen van gaan zijn.

Met de eigenwijze zet van Wilders kan er zomaar een heel andere wind door het land gaan waaien als er verkiezingen zijn geweest. Een minister van Infrastructuur die het helemaal niet zo heeft met den autoliefhebber. Terug naar 100 km/u, nog hogere BPM, meer accijnzen op brandstof, afschaffen youngtimerregeling, hogere BTW op brandstofauto’s. Oei, laat ik ze maar geen ideeën geven. Denk nog maar eens terug aan dit artikel als het moment straks is gekomen.

Het rotzooitje dat dit kabinet was verdient geen schoonheidsprijs, maar meneer Madlener was zo slecht nog niet voor de haastige automobilist. U begrijpt, ik probeer áltijd het positieve in dingen te zien.

Foto: Bugatti moet ook aan 100 km/u geloven via yoeri_fakkeldij op Autoblog Spots.