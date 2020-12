Verliest Mercedes de ster en daarmee ook de glans? - Autoblog.nl

Een zorgwekkend ontwikkeling speelt zich af in de wereld van Mercedes.

In de dagen dat een slordige 2.000 jaar geleden een bont gezelschap de Noordster achterna liep op zoek naar een knusse kribbe, is er slecht nieuws te melden voor een andere ster. Bij Mercedes ligt de ouderwetse ster op de grille, die ooit als een baken voor je uit zwoof op weg naar de zakelijke lunch, namelijk keihard onder vuur.

Mercedes W124

Op zich is dit natuurlijk geen nieuwe ontwikkeling. Al langere tijd is Mercedes bezig met een poging om jonger publiek aan te spreken. Kennelijk denkt men bij Das Haus dat dit onder andere kan, door het traditionele ornament op de motorkap in de ban te doen. Die ster doet jonge mensen immers teveel denken aan de derdehands beige W124 van hun strenge wiskundeleraar.

AMG’s en Avantgardes

Zodoende deden uitvoeringen met een ster ín de grille in plaats van op de grille hun intrede. Aanvankelijk ging het alleen om de sportieve of sportief uitgedoste uitvoeringen, zoals de Avantgardes en de units met AMG-pakketjes. Bij de W211 had zelfs de E55 AMG nog een ster op de kap. Inmiddels moet je echter flink je best doen om een Mercedes te bestellen die dit ornament nog met trots draagt. Het is een beetje zoals bij grote concurrent BMW. Alle tradities lijken te moeten sterven, gewoon omdat het kan.

Geen ster meer

Het is nu al zo erg geworden, dat de gefacelifte E-Klasse in Amerika gewoon niet meer leverbaar is met een ster op de grille. Mercedes heeft daar zelf verstandig genoeg niemand over geïnformeerd. MotorTrend was het toch opgevallen, dus die hebben navraag gedaan. En wel verdraaid, toen moest Mercedes Benz schoorvoetend toegeven dat de versies met ster op de grille inderdaad geschrapt zijn in Trumpmenië. Op een E-Klasse! Alleen de nieuwe S-Klasse en de peperdure Maybach GLS hebben nu nog een ornament op de kap in ‘Murica.

Supernova

In Europa kan je voorlopig nog wel een ster op je gelifte E krijgen, mits je daar speciaal een pakketje voor aanvinkt. Maar ja, hoe lang nog. Waarschijnlijk denkt Mercedes dat als het de staande ster laat sterven, de populariteit van het merk groeit als een supernova. De mogelijkheid dat de badge appeal daarna krimpt tot het formaat van een witte dwerg, daar denken de marketing b0iZ niet over na. Dus je weet wat je te doen staat als je dit wil stoppen. Bestel zo’n ding! Und zwar jetzt!