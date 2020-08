PRIMEUR! Dit is de NL prijs van Mercedes Maybach GLS

De Maybach GLS doet een gooi naar de duurste Mercedes-SUV zijn. Het lukt hem net: wij hebben namelijk de prijs te pakken van de Mercedes Maybach GLS 600.

Nieuwe tijden, nieuwe ideeën. Als je zo’n 10-20 jaar geleden je portfolio ging uitbreiden, dan deed je precies wat bij je paste. Het enige wat Rolls-Royce ‘durfde’ te introduceren waren coupés en cabrio’s die even opulent waren als het vlaggenschip Phantom en de iets minder opulente Ghost.

Wereld der SUVs

Merkwaarden of wat logisch is kan allemaal weggegooid worden: we hebben SUVs nodig. Zonder ‘maar’ en zonder te kijken of het wel in het historische straatje past. Zodoende is het lang niet meer ondenkbaar dat Porsche, Lamborghini en binnenkort zelfs Ferrari een SUV bouwen. En dan is er nog de categorie luxe-SUVs, waar bijvoorbeeld Bentley en Rolls-Royce een duit in het zakje doen tegenwoordig.

Bijhouden

En om deze ietwat bizarre trend in deze snelheid bij te benen moet Mercedes met hun dochtermerk Maybach ook zoiets doen. Het resultaat is alweer een tijdje onder ons: de Mercedes Maybach GLS 600. De luxe die je gewend bent van Maybach, maar dan met een vriendelijkere instap.

Het resultaat is simpel: een reguliere GLS, extra kippengaas en chroom voorop, two-tone lak, gigantische velgen en een interieur waar de luxe en weelde grenzeloos is.

Stiekem

Normaliter krijgen we het wel te horen wanneer Mercedes een prijs deelt, maar de prijs voor de Mercedes Maybach GLS is gewoon al op de configurator gezet. En zodoende gooien we er gelijk maar in wat de prijs is voor deze Maybach-mastodont: 227.893 euro.

Goed en slecht nieuws

Mercedessen met het 600-label zijn voor veel meer de dealer uitgevlogen, de V12 in die modellen zorgde voor een lekker hoog energielabel en dus extra BPM en andere ongein. De prijs van de Maybach GLS lijkt dus schappelijk voor een Mercedes met ‘600’ op de bips. Nadeel hieraan is dat de 600 niet meer een V12 is, maar ‘gewoon’ de welbekende 4.0 V8. Het wil met 558 pk wel vooruit, maar een V12 blijft iets speciaals hebben. Desalniettemin zit dit dus dichter bij de twee ton. Het is de duurste SUV van Mercedes, maar de marge is niet gigantisch. De sportieve broer van de Maybach, de AMG GLS 63 haalt iets meer pk uit het blok maar kost ongeveer 1.500 euro minder. Luxe of prestaties, om de prijs hoef je de één of de ander niet te laten staan.

Concurrentie

Bentley Bentayga V8

De eerste concurrent komt van de luxe broer van Audi, om het even heel oneerbiedig te zeggen. En ja, een aantal onderdelen van de Bentayga zul je terugvinden in de Audi Q7, maar zo op het oppervlak is het verschil groot. Met de GLS is het verschil klein. Beide hebben ze een vier liter grote V8 voorin, bijvoorbeeld. Ook in het prijskaartje is het verschil niet groot, Bentley wil zo rond de 230.000 euro vangen voor de Bentayga met de kleinere benzinemotor. De GLS is dus goedkoper. Wil je minder krachtig diesel stoken of zelfs stekkeren, dan is de Bentley gelijk geprijsd of duikt hij zelfs ver onder de twee ton. Dit zijn overigens de prijzen van het ‘uitgaande’ model, niet die van de verse facelift.

Rolls-Royce Cullinan

De Rolls-Royce onder de SUV’s is tegenwoordig ook daadwerkelijk een Rolls-Royce. Het lukt de lui in Goodwood toch weer om in een hoop opzichten boven Maybach en Bentley te zitten. Qua luxe, al is het in de GLS en Bentayga bepaald geen kerker, qua motor, de Cullinan heeft de grootste V12 van het stel, en qua prijs. Wil je prijspakken dan moet je echt voor de Maybach gaan, want voor de Cullinan mag je 415.225 euro betalen. Dat is een flinke smak bovenop de Maybach. Het is dan ook echt een klasse hoger qua motor en luxe.

Met dank aan Moran voor de tip!