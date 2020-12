Triumph Trident: Betaalbare Brit neemt Japanners onder vuur - Autoblog.nl

Arno mocht tussen lockdowns door naar Tenerife om met Triumphs nieuwste te rijden, de Triumph Trident!

Met de Trident wil karaktermerk Triumph een breder publiek aanspreken. Een eenvoudige naked bike met goede specs en Triumph’s kenmerkende driecilinder voor een aantrekkelijke prijskaartje, dat moet toch volle zalen trekken?

Is een truuk succesvol, herhaal hem dan.

Wat Triumph doet lijkt verrassend veel op de formule die ooit de Street Triple lanceerde als kleinere broertje van de – toen al populaire hooliganbike – de Speed Triple. Maar waar die Street jaar na jaar meer uitgroeide tot een serieus sportieve middenklasser, tapt de Trident dus weer uit een bescheidener vaatje.



Triumph gaf bij de perspresentatie zelf aan dat ze Japanse succesnummers als de Kawasaki Z650, Yamaha MT-07 en Suzuki SV650 op de korrel nemen en dan weet je dat het budget een belangrijke rol speelde. Met een prijskaartje van €8.999 (€7.995 BE) is de Triumph een klein stukje duurder dan die concurrenten, maar wel de goedkoopste Triumph van het moment en dus ook zo’n 1.500 euro goedkoper dan de A2-Street Triple S.

De prijs zit dus goed, of toch zeker als je de technische specs erbij pakt. Met 81pk en 64Nm voor 189 kilo is de Triumph een fractie zwaarder dan de tweecilinders die hij onder vuur neemt, maar de prestaties zijn ook iets beter. En toch mag je je niet te fel laten misleiden door de cijfertjes.

Genoeg Fun?



Want zoals je in mijn MaxxMoto videoverslag kan zien, draait alles in de middenklasse om de combinatie van fun en gebruiksgemak. Met een ruime zithouding, lage zadelhoogte en brede stuuruitslag scoort de Trident punten en daarbij komen nog eens tal van (optionele) extra’s die de Brit met recht en rede tot de ‘upper middle class’ tillen. (Her)opstappers zijn aan het juiste adres bij deze rechttoe rechtaan tweewieler waarop trage manoeuvres, maar ook het snellere werk kinderspel wordt.

Dat laatste is vooral te danken aan een uitstekend chassis, Showa veercomponenten en een set goed doseerbare Nissin remmen met heel veel remkracht en een modern ABS. Klinkt als een perfect pakket, en toch wordt de pret een beetje gedempt omdat de – overigens lekker rauw klinkende- driepitter wel heel lineair is.

Speels karakter Triumph Trident

Het speelse karakter van Street en Speed werd platgemept met het oog op beginners en het is dus maar afwachten op een vergelijkingstest om te zien of de Trident zich kan meten met de goedkopere twins. Niet dat het klassieke Triumph publiek zich er veel van zal aantrekken want de Jappen kunnen een tipje zuigen aan de looks, uitrusting en afwerking van de Trident.

Zie boven voor de video!

fotocredit: Triumph/Maxxmoto