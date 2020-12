Scheisse! BMW en Schnitzer gaan van elkaar scheiden - Autoblog.nl

Wederom een harde klap voor traditionele benzinehoofden. Schnitzer en BMW hebben de finish bereikt van hun ruim 50-jarige samenwerking op het circuit.

Het is wat met die wereld van de autosport. Het lijkt wel alsof alle fabrikanten in een bioscoop zitten waar de film Inferno draait en iemand van Jaguar met een paar G&T’s teveel achter de kiezen voor de grap ‘Fire!’ geroepen heeft. Iemand met een Jaaaaaaag is immers de enige die achteraf met zo’n stunt wegkomt. Hoe dan ook valt het ene na het andere persbericht op de mat met de mededeling dat fabrikant X stopt met raceserie Y, of zelfs met haar hele autosport programma. In de F1 is dit scenario met het nieuwe Concorde Agreement voorlopig gelukkig soort van vermeden. Maar in andere klasses is het een kaalslag van jewelste.

Stop maar

Voor een deel zal dat vast te maken hebben met de elektrificatie. Het oude adagium ‘win on sunday, sell on monday’ heeft toch iets minder schwung als je zondag wint met een broem-motor, maar maandag de klant liefst een zoom-motor door de strot duwt. Maar ook de Formule E, wat dan het logische toevluchtsoord zou zijn, voelt de pijn. Deze klasse schermde altijd met het grote aantal fabrieksteams in het deelnemersveld. Inmiddels geven echter ook hier fabrikanten als Audi en BMW aan te stoppen met het feest.

Schnitzel

Het is zuur voor ons fans, maar natuurlijk nog zuurder voor de mensen betrokken bij de teams. Tekenend voor de situatie is dat BMW onlangs bekend maakte dat het de samenwerking stopt met Team Schnitzer, de racetak van het alom bekende AC Schnitzel. Eigenlijk moeten we dat trouwens andersom zeggen. De familie Schnitzer begon namelijk met een dealerschap in Beieren plus het motorsport team. Pas later kwam daar AC Schnitzer bij vlak bij ons over de grens in Aken. Van die plek komt de ‘AC’ in de naam dan ook, want dat is namelijk de Duitse nummerbordcode op auto’s uit die buurt.

De gebroeders Schnitzer en Lamm

De gebroeders Josef en Herbert Schnitzer richtten de Motorsport-tak op in 1967. Beiden waren zelf fervent racers en Josef won een jaar eerder zelfs het Duitse kampioenschap in een BMW 2002ti. Maar in 1968 stopten ze met hun eigen carrières als coureur om zich te focussen op de opbouw van hun eigen team. Later voegden zich ook halfbroers Karl ‘Charly’ Lamm en Dieter Lamm bij het familiebedrijf. Charlt fungeerde als teammanager op het circuit, Dieter als technische man.

Vroeg succes en een scheve schaats met Toyota

Aanvankelijk boekte Team Schnitzer vooral successen in de Duitse tourwagen kampioenschappen en het Europese heuvelklim kampioenschap. Een vroeg hoogtepuntje een stukje hoger op de raceladder was de F2 titel, die de latere F1 held Jacques Lafitte in 1975 binnensleepte met een BMW Motor van Schnitzer. Overigens ging Schnitzer in die tijd nog niet helemaal uitsluitend voor de BMW’s.

Medio jaren ’70 ging het team namelijk vreemd, door een geblazen Toyota Celica te ontwikkelen voor het DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft). De Japanse verleidster bleek echter hoogst onbetrouwbaar, dus na dit spannende avontuur, keerde Schnitzer maar snel weer terug naar BMW. Helaas was er in deze tijd naast groei en groeistuipen ook echte tragoidia: Josef Schnitzer kwam in 1978 om bij een ongeluk. De andere broers zetten de zaak voort.

80s extravaganza, 90s brengt groots(t)e zege

In de jaren ’80 leidde dat tot heel veel succes in de tourwagens. Team Schnitzer won met dikke BMW’s in handen van mannen als Dieter Quester, Roberto Ravaglia en Johnny Cecotto Duitse, Italiaanse, Europese en wereldtitels. Tevens won het in deze periode de prestigieuze race in Macau maar liefst negen keer achter elkaar(!).

De 90s waren wat dat betreft misschien wat minder spectaculair voor Team Schnitzer, maar brachten in 1999 uiteindelijk wel het grootste succes. In de 24 uur van Le Mans won de BMW V12 LMR van Team Schnitzer uiteindelijk de race. Het was geen gestolen overwinning, want de competitie bestond uit ongekend veel fabrieksteams. Toen nog wel. Audi, Nissan, Toyota, Porsche en Mercedes beten zich stuk op de betrouwbare roadster van Schnitzel.

Schnitzer vanaf 2000

Team Schnitzer werd daarna het fabrieksteam van BMW in het WTCC, onder de naam BMW Team Germany. Het waren de tijden van Jörg en Dirk, beiden Müller van achteren, geen familie van elkaar, maar wel zo’n beetje even snel. In 2012 keerde BMW, uiteraard ook weer met Team Schnitzer, terug in het DTM. Dat eerste jaar werd het team meteen kampioen bij de constructeurs en won Bruno Spengler in de zwarte Schnitzer-BMW de titel.

Na 2016 verdween Team Schnitzer echter uit het DTM. Het focuste zich weer op de iets lagere niveau’s. In 2019 won Augusto Farfus, die inmiddels ook bij het vaste meubilair hoort in BMW’s motorsport-stal, de race voor de GT World Cup in Macau. Het was de laatste race voor het team met Charly Lamm als teambaas. Hij gaf het stokje over aan Herbert Schnitzer junior, maar stierf helaas onverwacht slechts enkele weken nadien.

Einde aan ruim 50 jaar racehistorie

Dit jaar nog stond een M6 GT3 gerund door het team op het podium in de 24 uur van de Nürburgring. Maar nu hebben de honcho’s van BMW dus besloten dat er het een en ander moet veranderen aan de manier waarop de race-activiteiten van het merk vorm krijgen. Daarin is geen rol meer weggelegd voor Team Schnitzer. Wat ervoor in de plaats komt, moeten we gaan zien. Gelukkig hebben we de foto’s nog…