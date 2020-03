Vermaak je kroost door het circuit van Assen in huis te halen

Je kunt er ten slotte niet vroeg genoeg mee beginnen.

Een van de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt is het bezighouden van de kinderen. Als je geen cruciaal beroep uitoefent zijn de kids niet welkom bij de kinderopvang. Als je gesteld bent op je ouders kun je hen beter ook niet op de kleinkinderen laten passen. De jeugd van tegenwoordig weet zich meestal uitstekend online te vermaken, maar er is ook nog zoiets als ouderwets offline spelen. Bijvoorbeeld door met autootjes over een speelkleed te scheuren.

Iedereen heeft zich daar op een bepaald moment in zijn leven wel eens bezig gehouden. Dit ging vaak gepaard met de nodige geluidseffecten. Als kind heb je vaak niet veel meer nodig dan een beetje fantasie. Toch zijn er leukere ondergronden om over te rijden dan een simpele vloer. Daarom zijn de speelkleden uitgevonden.

Voor een petrolhead is het dan leuk dat het speelkleed ook nog iets bekends voorstelt. De mannen van Jouwspeelkleed hebben daarom een waarheidsgetrouwe miniatuurversie van het circuit van Assen ontworpen. Ze hebben er nog wel even een ziekenhuis en een brandweerkazerne bij bedacht, want die mogen natuurlijk niet ontbreken op een speelkleed. Het circuit heeft zijn officiële goedkeuring verleent aan het project. Een versie van Zandvoort hebben ze helaas niet, maar elders is wel een speelkleed met dit circuit te krijgen.

Het speelkleed voor petrolheads in spé kost nu €49,95 en wordt half april geleverd. Als dat te lang duurt: ze hebben ook nog versies met Rotterdam, Den Haag en Den Bosch. Die zijn ook geinig, maar vanuit opvoedkundig oogpunt is een circuit natuurlijk een meer verantwoorde omgeving om rond te scheuren dan de binnenstad.