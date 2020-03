Maserati Levante Trofeo – rijtest en video

Maakt de V8 de Maserati Levante Trofeo tot een winnaar? De rijtest moet uitsluitsel bieden.

Maserati zette, zoals meer merken, fors in op de SUV om groei te realiseren. Helemaal uitgekomen zijn alle ambities nog niet, de concurrentie is immers ook stevig. Een dikke V8 wordt natuurlijk niet perse een verkoopknaller, hoewel in deze klasse de normale regels ook weer niet helemaal gelden. Wat een topversie zoals de Levante Trofeo in ieder geval wel doet, is het karakter duidelijk maken. Een Maserati is chique, maar ook sportief. Welk karakter gaat domineren tijdens de rijtest van de Maserati Levante Trofeo.

Levante V8 powerrrr!

Ooit deed ik een blokje om in de 275 pk Maserati Levante diesel tijdens een rijtest. Een prima auto, maar zeker geen vuurspuwende draak. Je voelt wellicht waar dit heen gaat. Eerst maar eens de cijfertjes: de 3.8 liter V8 heeft een 90 graden blokhoek en is mede ontwikkeld en wordt gebouwd door Ferrari. Het specifieke vermogen is 156 pk per liter, wat een nieuw record is voor Maserati. Het is bovendien de meest krachtige V8 ooit gebouwd voor Maserati en hoeft qua vermogen alleen de V12 uit de MC12 voor zich te laten.

Mocht je er zin in hebben, dan sprint de Levante Trofeo in 4.1 seconden naar de 100. De topsnelheid blijft net onder de magische grens steken, want de snelste Maserati SUV haalt 299 km/u. Vreemd genoeg sprint de Levante Trofeo buiten de EU sneller naar de 100 en haalt 304 km/u.

De indrukwekkende cijfers komen mede door de twee twinscroll turbo’s die ieder een eigen intercooler hebben. Iedere cilinderbank krijgt er één en daarmee krijgt de V8 meer dan genoeg lucht binnen voor indrukwekkende prestaties. In de Levante GTS heeft de V8 530 pk, in de Levante Trofeo zelfs 580 pk. Het maximale koppel van 730 Nm is beschikbaar tussen 2.250 en 5.000 toeren per minuut. Het zijn indrukwekkende cijfers en direct bij de eerste kennismaking maakt de V8 zijn karakter duidelijk.

In sommige auto’s moet je goed luisteren en/of het blok op zijn donder geven om te horen dat het een V8 is. Niets van dit alles in de Levante Trofeo: de V8 blaft je lekker toe bij een koude start. In Sport of Corsa blijven de kleppen in het uitlaatsysteem open en dan blijft het genieten van de Italiaanse volbloed V8. Direct bij het wegrijden tijdens de rijtest “verraadt” de Maserati Levante Trofeo het onderliggende karakter: zelfs bij normaal wegrijden krabbelen de achterwielen naar grip. Dit is geen brave vierwielaandrijver die perse is geoptimaliseerd voor zo veel mogelijk grip. Het speelkwartier kan beginnen.

Glijden en rijden in de Levante Trofeo

Geholpen door gezellig sportief zomer rubber in een vooral vochtige Nederlandse winter wil de Maserati Levante Trofeo tijdens de rijtest best een beetje glijden. Voor aanvang van de rijtest liet Maserati me beloven geen burnouts te maken: toch lastig met vierwielaandrijving, dus geen probleem. Ook mocht er geen “power slides” worden gemaakt: onmogelijk. Tenzij je rijdt alsof je uit het ziekenhuis komt met je eerstgeborene is dat niet te doen. Been there, done that trouwens, Evelines eerste autorit was in de Audi RS4, destijds ook nog met een V8 trouwens.

Anyway, met ons permanente gladde en koude asfalt was het geen kunst om de Levante Trofeo een klein glijertje te laten maken. Alle Levantes hebben vierwielaandrijving, dus de Trofeo ook. Echter Italianen zijn geen Duitsers uit Ingolstadt die gaan voor een zo veilig mogelijk weggedrag. De Levante Trofeo is geen Audi RS Q8, maar is veel speelser. Bij normaal rijden gaat 100% van de kracht naar de achterwielen en dat voel je ook in de bochten.

Als het nodig is gooit de Maserati Levante Trofeo in 150 milliseconde kracht naar voren. Maximaal kan de verdeling 50:50 tussen voor- en achteras worden. Het systeem regelt naar gelang van de omstandigheden continu de verdeling van het koppel voor een optimale grip. Als je heel goed kan multitasken dan zou je op het kleurenscherm tussen toerenteller en snelheidsmeter de krachtsverdeling kunnen bekijken. Overigens hebben alle benzine Levantes een sperdifferentieel op de achteras. Het LSD spert tot 25% bij gas geven en tot 35% bij gas los.

De offroad koning

Nou nee, dat natuurlijk ook weer niet, maar de Levante kan het natuurlijk wel. Tijdens deze rijtest hebben de Maserati Levante Trofeo en ik me beperkt tot een heel klein stukje over een uitgesleten weg op een grasveld. Ben blij om te kunnen melden dat ik niet ben vast komen te zitten. Destijds tijdens de rijtest met de Levante diesel kon ik wel echt door de modder ploeteren en stond de Maserati SUV zeker zijn mannetje. Qua offroad capaciteiten doet de Levante veel meer dan menig klant gaat doen.

De onderstel technologie is goed voor elkaar want het wordt gevormd door elektrisch aangestuurde Skyhook dempers en op verschillende rijhoogtes instelbare luchtvering. Er zijn zes verschillende hoogtes: van 75 mm hoger voor offroaden tot 45 mm lager als comfortabele uitstapstand. Er zijn twee Aero- standen, waarbij Aero 2 pas wordt geactiveerd in de speciale Corsa stand of boven 185 km/u.

Helemaal het gewicht verhullen lukt niet, maar de Levante Trofeo is verbazingwekkend agiel. Dit is een SUV waarmee het leuk wordt om een bochtige weg aan te vallen. De V8 doet zijn werk lekker, de vierwielaandrijving zorgt voor leven in de brouwerij, het onderstel geeft genoeg feedback en de remmen zijn ook op hun taak berekend. Voor zijn er 380 mm grote Brembo remmen gemonteerd, achter zijn ze 340 mm groot.

Het interieur van de Maserati Levante Trofeo

Interieurs was waar Maserati excelleerde. Sinds het huwelijk tussen de Fiat groep en Chrysler was er soms iets te veel aan Amerikaanse invloeden te vinden. Het goede nieuws is dat het langzaam beter wordt. Slecht nieuws is er ook: Maserati verzet geen bakens met het interieurontwerp, de Duitse concurrentie is er al veel verder mee. Een kleine nuance is overigens direct op zijn plaats: het werkt allemaal wel erg prettig.

Het scherm van Maserati Touch Control Plus (MTC+) maakt met zijn formaat van 8,4 inch niet perse indruk. De snelheid en toeren die de V8 maken, lees je af van ouderwetse tellers. Ook al niet echt modern, maar het is wel prettig afleesbaar en werkt prima. Dan vraag je je toch weer af waarom er nog meer of grotere schermen nodig waren. Ook MTC+ wijst je prima de weg om files heen en is prettig in de omgang.

De rest van het interieur is lekker opgedroogd. Mooie stoelen hebben ventilatie, verwarming en zijn uiteraard elektrisch verstelbaar. Het leer is speciaal Pieno Fiore en je vindt overal terug. De rode stiksels en Maserati drietand op de hoofdsteun maken het af.

Conclusie en prijs

Tja de prijs. Ook deze voel je wel weer aankomen. Een SUV met een V8 in het Nederlandse belastingklimaat krijgt flink voor zijn donder. De BPM bedraagt dik 72 mille, ongeveer het bedrag wat je voor een concurrerende BMW X5M ook moet afdragen.

De Maserati Levante Trofeo is met zijn prijs van 233.306 euro echter zo’n 30 mille duurder dan de meeste concurrenten. Dat zit hem in de basisprijs die hoger is. De Levante kruipt daarmee richting de 285k kostende Lamborghini Urus en daarmee maakt Maserati het zichzelf erg lastig. De Levante Trofeo is erg gaaf, maar net even te duur. Hij zuipt overigens ook als een ketter, maar dat valt je naast de post afschrijving toch niet meer op.