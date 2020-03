Mountune geeft de Focus ST een boost

De Focus ST had al de prijs van een Focus RS, maar dankzij Mountune nu ook het vermogen.

De nieuwe Focus ST viel goed in de smaak bij de Autoblog-redactie. Casper voelde de auto aan de tand en was lovend over het rijgedrag. Bij de toonaangevende Autoblog Awards wist het blok het tot runner-up te schoppen. Dat is toch niet niks, al zeggen we het zelf. Als je geen problemen hebt met het Koreaanse uiterlijk en de stevige prijs heb je dus weinig te klagen. Desondanks zijn er altijd mensen die er nog een schepje bovenop willen doen. Daar helpen tuners graag een handje bij. In het geval van Ford moet je dan bij Mountune aankloppen.

Vorige maand kwam Mountune al met een tuningpakket voor de Fiesta ST, nu is het de beurt aan zijn grote broer, de Focus ST. Standaard perst deze hot hatch 280 pk en 420 Nm koppel uit het 2.3 viercilinder turboblok. Dat is zeker niet misselijk, maar de Mountuners weten dit op te krikken naar 330 pk en 515 Nm. Dit zijn gewoon Focus RS-waarden. Dat mag ook wel, gezien de huidige prijzen van een Focus ST.

Zoals we al eerder zagen bij de Britse tuner is de tuning te regelen via de bijbehorende SMARTFlash-app. Deze kan via Bluetooth verbinding maken met de OBD van de auto. Op deze manier kun je de tuning installeren en bijstellen. Het pakket bestaat naast de software uit een OBD-adapter en een luchtfilter. Er zit ook een badge bij, mocht je de mensen bij het stoplicht willen laten weten waar ze mee te maken hebben. Misschien is het wel leuker om de badge gewoon thuis aan de muur te hangen.

Het M330-pakket kost £569 pond, oftewel zo’n €613. Als je meer dan een halve ton neertelt voor een Ford Focus moet dat geen probleem zijn.