Vermaard autodesigner gaat nu Rail Away owneren

Je moet er maar zin in hebben.

Er zijn weinig designhuizen in de autowereld met zo’n grote naam als Pininfarina. Jarenlang zat de Italiaanse toko gebeiteld als de standaardleverancier van de designs voor Ferrari. Daarnaast deed het ook @dizono’s 406 coupé en de Hyundai Matrix. Stuk voor stuk automotieve juweeltjes. Maar enkele jaren geleken kwam het nieuws dat het financieel allemaal niet zo goed ging met Pininfarina. En ook de nieuwe Fezza’s worden al lang niet meer getekend door Battista en zijn nageslacht.

Om te overleven doet Pininfarina nu veel in China, zoals bekend een bolwerk van origineel design. Maar omdat meer geld in de koffer altijd beter is, heeft het designhuis ook een dealtje gesloten met de Zwitsers. Trouwe kijkers van Rail Away weten natuurlijk alles over hoe de uiterst betrouwbare Zwitserse treindiensten met hun smalspoor-treintjes je middels tandraderen al decennialang naar je favoriete bergen kan brengen, maar ook in Zwitserland staat de tijd niet stil. Anders zouden ze ook niet zoveel horloges hoeven te bouwen.

Er moet dus een nieuwe trein komen en Pininfarina is ingeschakeld om er een pittoresk plaatje van te maken. De Goldenpass Express moet vanaf december 2020 Gstaad verbinden met Interlaken en Montreux. De trein is uitgevoerd volgens nieuwe veiligheidsstandaarden, moet rollen op breedspoor en heeft ruiten die spiegelingen tegengaan zodat de touristen foto’s kunnen schieten zonder vervelende artefacten. Of de zangerige aanduidingen van de speakers ook gemoderniseerd worden is onbekend. Wat vind jij van de nieuwe tsjoek-tsjoek?