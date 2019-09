Dít is de gloednieuwe Ferrari F8 Spider

Zelden zag een cabriolet-versie er zó goed uit.

Nog een paar uurtjes wachten en de IAA 2019 in Frankfurt gaat van start. Zoals bekend zijn niet alle merken aanwezig op deze beurs. Eentje daarvan is Ferrari. Toch kunnen de Italianen het niet nalaten om toch even groots nieuws te presenteren. Dit is namelijk de Ferrari F8 Spider.

De Ferrari F8 Spider is de open variant van de eerder onthulde Ferrari F8 Tributo. De auto is uitgerust met de RHT (Retractable Hard Top) die we ook kennen van de 458 Spider en 488 Spider. Volgens Ferrari valt de F8 Spider qua prestaties en sportiviteit tussen de 488 Spider en de ruigere 488 Pista Spider in. Nu was een standaard Ferrari 488 al een geweldige auto, dus dit belooft wat.

Onder de motorkap vinden we een 3.902 cc grote achtcilinder in V-Vorm. Deze motor is voorzien van twee turbo’s om tot een vermogen te komen van maar liefst 720 pk. Daarvoor mag je van Ferrari wel je best doen, want het vermogen wordt pas vrijgegeven bij 8.000 toeren. Het maximum koppel is echter eerder beschikbaar. Bij 3.250 toeren levert de Engine of the Year 2016 t/m 2019 een overdadige 770 Nm. Terwijl het vermogen dus steeg ten opzichte van de 488 Spider, daalde het gewicht met 20 kg. Het leeggewicht bedraagt 1.400 kg.

De prestaties zijn dan ook meer dan uitstekend. Van 0 naar 100 k/u sprinten is al in 2,8 seconden achter de rug. Van stilstand naar 200 km/u duurt 8,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 340 km/u. Naast de prestaties een hoedtik voor het design. Ondanks dat het platform al wat langer meegaat, ziet deze open variant er zeer geslaagd uit, zeker in dit boterbloemetjesgeel.