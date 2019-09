Porsche 935: een extreme 911 op een kletsnat Circuit Zandvoort

Een rampenerend relaas vanuit de duinen.

Porsche heeft van de 911 veel afgeleide typen gebouwd voor op de circuits, die steeds een tandje extremer werden. Eén daarvan was dit weekend in actie te zien tijdens de Historic Grand Prix op het circuit van Zandvoort: de Porsche 935 uit 1977. De sportwagenfabrikant ontwikkelde deze auto in eerste instantie om er de 24 Uur van Le Mans mee te rijden.

Hoge, brede staart

In de basis is de 935 een 911, maar dan met fikse aanpassingen om de aerodynamica te verbeteren. De neus loopt vlak af met de koplampen onder in de bumper. De achterzijde van de auto is volledig anders. De techneuten uit Stuttgart hebben als het ware een tweede carrosserie over de achterkant heen gebouwd.

De lijn van het dak is herkenbaar 911, maar de achterruit ligt een stuk hoger. Daaronder zit trouwens nog altijd de originele 911-achterruit. Dat moest vanwege de homologatiereglementen die behoud van de originele maten vereisten. Zelfs de achterlichten zitten nog op hun oorspronkelijke plek.

Over de originele achterzijde is een staart gebouwd die de 935 veel hoger en breder maakt dan de 911. Dat verbeterde de aerodynamica op hoge snelheid, wat essentieel was voor Le Mans. Een grappig detail zijn de achteruitkijkspiegels die in de voorklep zijn geïntegreerd. Deze zijn eveneens bedoeld voor maximale aerodynamische efficiëntie.

De 2,85 liter zescilinder boxer met twee turbo’s levert 630 pk, waarmee in 1977 de coureurs Jacky Ickx en Jochen Mass mochten stoeien. Op Zandvoort is het echter de gepensioneerde Porsche-ontwerper Harm Lagaaij die achter het stuur plaatsneemt.



Kletsnat asfalt

Vanwege het kletsnatte asfalt gaat de legendarische designer van veel 911-generaties uiterst voorzichtig om met de turbo-pk’s, want deze 935 heeft nog ouderwets grote joekels van turbo’s die er ineens inkomen. De stevige regenbuien op zaterdag zorgden ervoor dat niet alle 630 pk’s zomaar aangesproken konden worden.

De 935/77 vormt een belangrijk hoofdstuk in de Le Mans-historie van Porsche. Een jaar later werd deze 935 opgevolgd door de nog uitbundiger vormgegeven 935; de ‘Moby Dick’ die nog verder van het 911-concept afdreef. Dat was eigenlijk meer een silhouette-racer dan een 911-derivaat. Ook latere afgeleiden van de 911 doen amper nog denken aan het oermodel, zoals de 911 GT1 uit 1996.

Dit is een gastbijdrage, met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas.