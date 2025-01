Vermijd de komende tijd viaducten in Nederland!

De Nederlandse politici zijn geschrokken van de huidige staat van onze viaducten en hopen op zo snel en zo goed mogelijk onderhoud.

Eind vorige week maakte Rijkswaterstaat bekend dat er 90 Nederlandse viaducten zijn die broodnodig onderhoud nodig hebben. De tand-nok bouwconstructie uit de jaren ’60 en ’70 blijkt niet altijd goed te zijn toegepast. Gisteren kwam het gespreksonderwerp voorbij in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Daar lieten de kamerleden weten dat ze geschrokken zijn van de situatie.

Chris Jansen is de staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu. Hij beantwoordde vragen uit de Kamer. Volgens Jansen zijn er ongeveer 100 viaducten met de tand-nok constructie. Bij 90 van deze viaducten zijn constructiefouten vastgesteld.

Italiaanse praktijken

Hester Veldkamp van de VVD vraagt of Jansen niet bang is voor eenzelfde situatie als in Italië. Je kunt je misschien nog wel herinneren hoe een brug in Genua instortte in 2018. Jansen: ”De zorgen over Italië snap ik. We hebben allemaal die verschrikkelijke beelden gezien.”

Als eerste maatregel wordt het zwaar transport omgeleid bij de A12-viaducten bij Velperbroek. Vrachtwagens moeten van de snelweg af, over de rotonde en kunnen daarna weer de snelweg op. Volgens Jansen is juist deze maatregel genomen om instortingsgevaar tegen te gaan. Bij deze afrit maak je de komende tijd dus extra kans op files.

De andere viaducten zijn volgens Jansen nog veilig genoeg om met z’n allen overheen te banjeren. Daar hoef je de komende weken nog niet op te letten voor extra files. Zodra ook op de andere 16 plekken (en wellicht nog meer locaties) wordt gewerkt of nodig wordt geacht om vrachtverkeer om te leiden, komen er waarschijnlijk opstoppingen.

Overlast op de weg?

Er wordt vervolgens gevraagd hoeveel hinder het verkeer gaat ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Jansen wil ervoor gaan zorgen dat het verkeer vlot kan blijven doorrijden, maar moet toegeven dat je ”op korte termijn af en toe overlast hebt” van de werkzaamheden. Hij vervolgt: ”Het zijn wel noodzakelijke investeringen om er op lange termijn voor te zorgen dat de infrastructuur op orde blijft en dat mensen op een veilige, snelle en vlotte manier van A naar B kunnen.”

Wat kost dat geintje?

Dat moet nog blijken. Tot aan 2040 ligt er € 20 miljard klaar om de Nederlandse wegen aan te pakken. Daarbij is er geen rekening gehouden met het acute gevaar van de viaducten. ”Het feit dat dit nu versneld aan het licht is gekomen, betekent alleen dat we niet kunnen garanderen dat we met die 20 miljard uit gaan komen”, zegt Jansen. Er komt volgens Jansen een onderzoek dat moet uitwijzen of die 20 miljard dukaten genoeg zijn.

Foto: Remmende Urus gespot door @kuifje